Hình ảnh xấu xí của công chức, viên chức khiến dư luận bức xúc

Hai nam hành khách hành hung nữ nhân viên hàng không: Ngày 18/10, tại sân bay Nội Bài, hành khách Trần Dương Tùng (32 tuổi) và Đào Vịnh Thuấn (37 tuổi) đi chuyến bay VN7265 chặng Hà Nội - TP HCM, đã làm thủ tục cấp thẻ lên tàu bay, nhưng đến cửa ra tàu bay muộn nên không được vận chuyển. Hai hành khách sau đó đã lăng mạ, chửi bới nhân viên làm thủ tục tại quầy số 38. (Ảnh cắt clip) Khi bị bà Nguyễn Lê Quỳnh Anh, Đội phó Dịch vụ hàng không chuyến bay đi (thuộc Trung tâm khai thác Nội Bài của Vietnam Airlines) quay clip, hai hành khách đã hành hung (ông Thuấn túm vai áo, ông Tùng dùng ví xách tay đánh vào đầu) khiến nạn nhân bị chấn thương phần mềm và choáng. (Ảnh: kenh14) Sáng 24/10, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã họp, quyết định sa thải ông Đào Vịnh Thuấn, cán bộ Thanh tra Giao thông vì có hành vi xúc phạm phụ nữ tại nơi công cộng gây phản cảm. (Ảnh: Zing) Cán bộ Sở Ngoại vụ Hà Nội đánh Tiến sỹ 76 tuổi nhập viện: Ngày 7/11, báo chí loan tin Tiến sỹ Nguyễn Khang (76 tuổi) bị hành hung trong lúc đi tập thể dục tại khu vực đường Trần Đại Nghĩa, Bách Khoa, Hà Nội. Sau khi xác minh thông tin, người tấn công Tiến sỹ là ông Nguyễn Đức Hoàng - PGĐ Trung tâm Dịch vụ đối ngoại Hà Nội thuộc Sở Ngoại vụ Hà Nội. Sau một thời gian điều tra làm rõ vụ việc, đến ngày 20/12, Sở Ngoại vụ Hà Nội đã thông cáo báo chí với nội dung cách chức ông Nguyễn Đức Hoàng. Kỷ luật 1 bác sĩ và hộ lý Bệnh viện K vì vi phạm đạo đức nghề nghiệp: 2 người được nhắc đến vụ việc trên bao gồm ông Đào Thành Lâm công tác tại khoa chẩn đoán hình ảnh cơ sở Quán Sứ (cơ sở 1) và Hộ lý Lê Thị Hòa công tác tại khoa Nội soi- Thăm dò chức năng cơ sở 1 đã vi phạm quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khám chữa bệnh. Bác sỹ Đào Thành Lâm có tư vấn và nhận tiền là 3,2 triệu đồng của bệnh nhân Vũ Thị Huyền, 27 tuổi, quê Hưng Yên đến khám và làm một số xét nghiệm tại cơ sở 1 và hộ lý Lê Thị Hòa có nhượng bán khăn mặt cho bệnh nhân với giá 10.000 đồng. Cán bộ kiểm lâm tấn công nhân viên thu phí BOT Hòa Bình: Trưa 29/10, tại trạm thu phí quốc lộ 6 huyện Lương Sơn (Hòa Bình), ông Trần Quang Lâm lái ôtô đi vào làn thu phí hướng Hòa Bình - Hà Nội. Nhân viên Đặng Văn Ngọc đề nghị dừng mua vé qua trạm, nhưng ông Lâm không mua mà còn lăng mạ. Camera giám sát cho thấy ông Lâm đã tát, lao người qua cửa sổ cabin đạp nhân viên Đặng Văn Ngọc. Anh Ngọc đã phản ứng tự vệ, đẩy ông Lâm ra ngoài. Vào can ngăn, nhân viên phân làn Lê Đức Dũng bị ông Lâm đấm vào ngực. Cơ quan đã đình chỉ công tác với ông Lâm 15 ngày để làm rõ vụ việc. Vụ Cảnh sát hình sự huyện Đông Anh va chạm với phóng viên: Vụ việc xảy ra trên cầu Nhật Tân ngày 23/9/2016, 2 cảnh sát hình sự huyện Đông Anh va chạm với phóng viên báo Tuổi Trẻ TP.HCM. Sau nhiều ngày làm việc cùng với sự vào cuộc của các bên, hai cảnh sát hình sự (Ngô Quang Hưng và Nguyễn Văn Thuyên) liên quan đến vụ việc bị kiểm điểm và khiển trách vì vi phạm “Quy tắc ứng xử của Cán bộ chiến sĩ - công an nhân dân khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ hiện trường”. Trong khi đó, Phóng viên báo Tuổi Trẻ TP.HCM Trần Quang Thế bị Công an quận Tây Hồ xử phạt hành chính 6 lỗi với số tiền hơn 14,4 triệu đồng. Đình chỉ công tác cán bộ tư pháp "gác chân lên bàn" nơi công sở: Trong khi xử lý công việc, ông Vũ Phi Hùng, phó phòng Tư pháp TP Hạ Long gác chân lên bàn, có biểu hiện uống rượu trong giờ nghỉ trưa, dẫn đến có hành động, lời nói thiếu văn hóa, phản cảm, vi phạm các quy định về kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chỉ đạo lãnh đạo thành ủy TP Hạ Long đình chỉ công tác ông Vũ Phi Hùng và cho tiến hành kiểm điểm theo Luật Công chức, viên chức; kiểm điểm đảng viên, xử lý vi phạm về những điều cán bộ, công chức, đảng viên không được làm. Giám đốc trung tâm hành chính công TP Hạ Long cũng bị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm.(Ảnh: VnExpress).

Hai nam hành khách hành hung nữ nhân viên hàng không:

Ngày 18/10, tại sân bay Nội Bài, hành khách Trần Dương Tùng (32 tuổi) và Đào Vịnh Thuấn (37 tuổi) đi chuyến bay VN7265 chặng Hà Nội - TP HCM, đã làm thủ tục cấp thẻ lên tàu bay, nhưng đến cửa ra tàu bay muộn nên không được vận chuyển. Hai hành khách sau đó đã lăng mạ, chửi bới nhân viên làm thủ tục tại quầy số 38. (Ảnh cắt clip) Khi bị bà Nguyễn Lê Quỳnh Anh, Đội phó Dịch vụ hàng không chuyến bay đi (thuộc Trung tâm khai thác Nội Bài của Vietnam Airlines) quay clip, hai hành khách đã hành hung (ông Thuấn túm vai áo, ông Tùng dùng ví xách tay đánh vào đầu) khiến nạn nhân bị chấn thương phần mềm và choáng. (Ảnh: kenh14) Sáng 24/10, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã họp, quyết định sa thải ông Đào Vịnh Thuấn , cán bộ Thanh tra Giao thông vì có hành vi xúc phạm phụ nữ tại nơi công cộng gây phản cảm. (Ảnh: Zing) Cán bộ Sở Ngoại vụ Hà Nội đánh Tiến sỹ 76 tuổi nhập viện:

Ngày 7/11, báo chí loan tin Tiến sỹ Nguyễn Khang (76 tuổi) bị hành hung trong lúc đi tập thể dục tại khu vực đường Trần Đại Nghĩa, Bách Khoa, Hà Nội. Sau khi xác minh thông tin, người tấn công Tiến sỹ là ông Nguyễn Đức Hoàng - PGĐ Trung tâm Dịch vụ đối ngoại Hà Nội thuộc Sở Ngoại vụ Hà Nội. Sau một thời gian điều tra làm rõ vụ việc, đến ngày 20/12, Sở Ngoại vụ Hà Nội đã thông cáo báo chí với nội dung cách chức ông Nguyễn Đức Hoàng. Kỷ luật 1 bác sĩ và hộ lý Bệnh viện K vì vi phạm đạo đức nghề nghiệp:

2 người được nhắc đến vụ việc trên bao gồm ông Đào Thành Lâm công tác tại khoa chẩn đoán hình ảnh cơ sở Quán Sứ (cơ sở 1) và Hộ lý Lê Thị Hòa công tác tại khoa Nội soi- Thăm dò chức năng cơ sở 1 đã vi phạm quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khám chữa bệnh. 2 người được nhắc đến vụ việc trên bao gồm ông Đào Thành Lâm công tác tại khoa chẩn đoán hình ảnh cơ sở Quán Sứ (cơ sở 1) và Hộ lý Lê Thị Hòa công tác tại khoa Nội soi- Thăm dò chức năng cơ sở 1 đã vi phạm quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khám chữa bệnh. Bác sỹ Đào Thành Lâm có tư vấn và nhận tiền là 3,2 triệu đồng của bệnh nhân Vũ Thị Huyền, 27 tuổi, quê Hưng Yên đến khám và làm một số xét nghiệm tại cơ sở 1 và hộ lý Lê Thị Hòa có nhượng bán khăn mặt cho bệnh nhân với giá 10.000 đồng. Cán bộ kiểm lâm tấn công nhân viên thu phí BOT Hòa Bình:

Trưa 29/10, tại trạm thu phí quốc lộ 6 huyện Lương Sơn (Hòa Bình), ông Trần Quang Lâm lái ôtô đi vào làn thu phí hướng Hòa Bình - Hà Nội. Nhân viên Đặng Văn Ngọc đề nghị dừng mua vé qua trạm, nhưng ông Lâm không mua mà còn lăng mạ. Camera giám sát cho thấy ông Lâm đã tát, lao người qua cửa sổ cabin đạp nhân viên Đặng Văn Ngọc. Anh Ngọc đã phản ứng tự vệ, đẩy ông Lâm ra ngoài. Vào can ngăn, nhân viên phân làn Lê Đức Dũng bị ông Lâm đấm vào ngực. Cơ quan đã đình chỉ công tác với ông Lâm 15 ngày để làm rõ vụ việc. Vụ Cảnh sát hình sự huyện Đông Anh va chạm với phóng viên:

Vụ việc xảy ra trên cầu Nhật Tân ngày 23/9/2016, 2 cảnh sát hình sự huyện Đông Anh va chạm với phóng viên báo Tuổi Trẻ TP.HCM. Sau nhiều ngày làm việc cùng với sự vào cuộc của các bên, hai cảnh sát hình sự (Ngô Quang Hưng và Nguyễn Văn Thuyên) liên quan đến vụ việc bị kiểm điểm và khiển trách vì vi phạm “Quy tắc ứng xử của Cán bộ chiến sĩ - công an nhân dân khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ hiện trường”. Vụ việc xảy ra trên cầu Nhật Tân ngày 23/9/2016, 2 cảnh sát hình sự huyện Đông Anh va chạm với phóng viên báo Tuổi Trẻ TP.HCM. Sau nhiều ngày làm việc cùng với sự vào cuộc của các bên, hai cảnh sát hình sự (Ngô Quang Hưng và Nguyễn Văn Thuyên) liên quan đến vụ việc bị kiểm điểm và khiển trách vì vi phạm “Quy tắc ứng xử của Cán bộ chiến sĩ - công an nhân dân khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ hiện trường”. Trong khi đó, Phóng viên báo Tuổi Trẻ TP.HCM Trần Quang Thế bị Công an quận Tây Hồ xử phạt hành chính 6 lỗi với số tiền hơn 14,4 triệu đồng. Đình chỉ công tác cán bộ tư pháp "gác chân lên bàn" nơi công sở:

Trong khi xử lý công việc, ông Vũ Phi Hùng, phó phòng Tư pháp TP Hạ Long gác chân lên bàn, có biểu hiện uống rượu trong giờ nghỉ trưa, dẫn đến có hành động, lời nói thiếu văn hóa, phản cảm, vi phạm các quy định về kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chỉ đạo lãnh đạo thành ủy TP Hạ Long đình chỉ công tác ông Vũ Phi Hùng và cho tiến hành kiểm điểm theo Luật Công chức, viên chức; kiểm điểm đảng viên, xử lý vi phạm về những điều cán bộ, công chức, đảng viên không được làm. Giám đốc trung tâm hành chính công TP Hạ Long cũng bị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm.(Ảnh: VnExpress).