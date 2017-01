Hồi còi dài – khoảnh khắc Giao thừa thiêng liêng của Cảnh sát biển

Đúng vào khoảnh khắc Giao thừa, tất cả các tàu Cảnh sát biển dù trực ở trên cảng hay đang làm nhiệm vụ tuần tra trên biển đều khởi động toàn bộ máy chính trên tàu và kéo 3 hồi còi dài đón chào năm mới.

Với những người lính trên tàu Cảnh sát biển, tiếng máy nổ giòn giã là mong muốn có một năm mưa thuận, gió hòa, thuận lợi, suôn sẻ, hanh thông trong công tác; là lời thúc giục, động viên cán bộ, chiến sỹ toàn tàu tự tin bước vào năm mới. Tiếng còi tàu vang trên mặt biển còn là lời chúc mừng năm mới gửi tới bà con ngư dân và những ai gắn bó với biển.

Buổi chào cờ đầu năm mới

Những âm thanh đó trong phút Giao thừa cũng là lời chúc tới mọi thành viên trên tàu, thể hiện hệ số kỹ thuật của con tàu ở trạng thái tốt nhất, tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao nhất, đồng thời tạo không khí phấn khởi đón chào năm mới.

Lần đầu đón Tết cùng đồng đội trên tàu Cảnh sát biển 4039, Hải đội 401, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 làm nhiệm vụ trực tại đảo Thổ Chu, trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, công nhân viên quốc phòng Phạm Thế Hiển, nhân viên máy tàu cho biết, mới được nghe các anh đi trước kể lại nên bản thân rất háo hức đón chờ để được nghe 3 hồi còi chào năm mới.

Còn Đại úy Nguyễn Thế Hùng, Thuyền trưởng Tàu CSB 4039 chia sẻ, anh đã có 9 năm găn bó với vùng biển Tây Nam, đón 5 cái Tết cùng đồng đội trên tàu nhưng vào thời khắc Giao thừa, được nghe hay trực tiếp kéo còi tàu vẫn xúc động đến ứa nước mắt. Những hồi còi đó như mệnh lệnh từ trái tim người lính biển để giữ bình yên biển đảo của Tổ quốc, để nhân dân trên đất liền yên tâm ăn Tết, đón xuân.

Các chiến sĩ tổ chức trò chơi dân gian

Đại tá Phạm Quang Oánh, Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 cho biết thêm: “Tết cổ truyền là dịp để gia đình đoàn tụ, nhưng với nếp nhà có chồng có con là bộ đội thì thường không có sự chung vui ấy. Vì nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, những người lính chỉ có thể tranh thủ chúc Tết, động viên gia đình bằng những cuộc điện thoại hậu phương cho những người lính vì họ là những người mẹ, người vợ đang hướng về biển đảo xa xôi, mong con, mong chồng giữ chắc tay súng, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc.

Có thể nói, họ là điểm tựa vững chắc để những người lính biển chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió”.

Điều đặc biệt trong thời khắc Giao thừa của những người lính trên tàu Cảnh sát biển giản dị như vậy. Tiếng máy, tiếng còi tàu lúc giao thừa như hiệu lệnh giục giã và thôi thúc, tiếp thêm sức mạnh để cán bộ, chiến sỹ trên tàu Cảnh sát biển thêm vững vàng, can trường vượt qua mọi hiểm nguy, vượt qua sóng gió, bão giông, tất cả vì an ninh, an toàn và chủ quyền biển đảo của Tổ quốc./.