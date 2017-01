Không in phim khi chiếu chụp tại bệnh viện để tránh lãng phí

Sau một năm thực hiện thí điểm không in phim tại Bệnh viện Hữu Nghị và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng cho thấy, việc làm này vừa thuận lợi cho công tác chẩn đoán, điều trị bệnh, tiết kiệm được thời gian, chi phí vừa mang lại hiệu quả khi hội chẩn trực tuyến giữa bệnh viện tuyến trên và bệnh viện tuyến dưới; đồng thời góp phần bảo vệ môi trường. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng cho biết, trong 1 năm thực hiện không in phim đã tiết kiệm được 2,6 tỷ đồng. Còn tại Bệnh viện Hữu nghị, chỉ tính riêng việc không in phim khi chụp X- quang đã giúp bệnh viện này giảm hơn một nửa chi phí so với trước.