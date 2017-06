Kỳ thi THPT quốc gia: An toàn, nghiêm túc và đúng quy chế

Tại Hà Nội:

Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kết thúc môn thi khoa học xã hội sáng nay, môn cuối cùng của kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, toàn thành phố có 216 thí sinh bỏ thi và có 1 thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi.

Các thí sinh ở Hà Nội cười rất tươi khi rời khỏi phòng thi sáng 24/6.

Trong buổi thi môn tổ hợp khoa học xã hội sáng nay, có gần 47.400 thí sinh dự thi, đạt 99, 54% thí sinh đăng ký.

Theo thống kê, năm nay số thí sinh dự thi ở môn khoa học xã hội tăng hơn so với môn khoa học tự nhiên gần 3.000 em.

Ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh Hà Nội năm 2017 đánh giá chung tình hình buổi thi tổ hợp các môn khoa học xã hội: Thời tiết thuận lợi cho thi sinh dự thi; Tình hình giao thông ở các điểm thi đều thông suốt, không xảy ra ùn tắc. Buổi thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế.

Tại Hải Phòng:

Sáng nay (24/6), các thí sinh Hải Phòng kết thúc bài thi tổ hợp Khoa học xã hội bao gồm các môn Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân. Những cải tiến trong khâu tổ chức thi năm nay tiếp tục nhận được phản hồi tích cực từ phía thí sinh phụ huynh và dư luận.

Dù trời nắng nóng nhưng các sĩ tử vẫn thoải mái sau khi kết thúc môn cuối của kỳ thi THPT tại Hải Phòng.

Theo ghi nhận tại một số điểm thi, nhiều thí sinh cho biết đề thi năm nay không quá khó bởi chủ yếu đều trong chương trình phổ thông. Đề thi các môn đều có sự phân hóa từ dễ đến khó, những thí sinh có học lực trung bình có thể đạt được 5 điểm.

Tuy nhiên giống như ngày hôm qua, việc thi liên tục 3 môn trong thời gian dài khiến nhiều thí sinh cảm thấy khá mệt mỏi. Mặc dù vậy, có rất nhiều thí sinh tự tin với kết quả của mình sau khi kỳ thi kết thúc.

Tại Quảng Ninh:

Hơn 13.000 thí sinh tại Quảng Ninh kết thúc kỳ thi THPT quốc gia 2017. Chỉ 1 thí sinh bị đình chỉ, 1 thí sinh phải đi cấp cứu do sức khỏe yếu, 1 điểm thi xảy ra sự cố mất điện được khắc phục kịp thời trước giờ làm bài. Kỳ thi được đánh giá diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Kỳ thi tại Quảng Ninh diễn ra an toàn, nghiêm túc, các thí sinh thoải mái sau khi kết thúc kỳ thi.

Bài thi môn tổ hợp khoa học xã hội sáng nay tại Quảng Ninh có tổng số thí sinh dự thi gần 10.500, gấp gần 2,5 lần so với số thí sinh dự thi môn tổ hợp khoa học tự nhiên.

Phần lớn thí sinh đánh giá đề vừa sức, chỉ cần nắm chắc kiến thức cơ bản. Tuy nhiên, các thí sinh cũng bày tỏ sự áp lực khi làm bài thi tổ hợp với nhiều môn, đặc biệt là môn tự nhiên tính toán nhiều trong ngày hôm qua.

Tại Sơn La:

Tỉnh Sơn La có hơn 24.000 lượt thí sinh dự thi tổ hợp các môn khoa học xã hội, trong đó vắng 76 lượt thí sinh.

Kết thúc 3 ngày thi, toàn tỉnh không có trường hợp thí sinh và giám thị nào vi phạm quy chế thi. Các điều kiện về an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh thực phẩm...đều được đảm bảo.

Tại Điện Biên:

Tại Điện Biên, tổng hợp trong 3 ngày thi, toàn tỉnh có 24 thí sinh bỏ thi, 1 trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy chế thi là trường hợp thi hộ với giá 100 triệu đồng tại điểm thi Trường Trung học phổ thông thành phố Điện Biên Phủ. Sở Giáo dục - Đào tạo Điện Biên đã báo cáo vụ việc đối với Bộ GD - ĐT; đồng thời bàn giao người thi hộ cho các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Nhờ siết chặt công tác kiểm tra, đảm bảo an ninh tại các điểm thi, nên đến hết buổi thi sáng nay 24/6, tại Điện Biên không có thêm trường hợp nào vi phạm quy chế thi; an ninh trật tự tại các điểm thi tiếp tục được đảm bảo.

Tại Lai Châu:

Sau 3 ngày thi, hơn 3.300 thí sinh của tỉnh Lai Châu đã kết thúc kỳ thi THPT Quốc gia an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Cả tỉnh Lai Châu có gần 100 thí sinh bỏ thi, không có thí sinh hay thành viên hội đồng coi thi nào vi phạm quy chế thi.

Là tỉnh vùng cao biên giới khó khăn, song nhờ chuẩn bị tốt các điều kiện, nên kỳ thi THPT quốc gia năm nay tại Lai Châu đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, không xảy ra các sự cố đáng tiếc về an ninh, giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Tại Yên Bái:

Cùng với cả nước, sáng nay 24/6, thí sinh ở Yên Bái, Điện Biên đã hoàn thành buổi thi cuối cùng Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay. Phấn khởi là tâm trạng chung của các thí sinh sau 3 ngày thi căng thẳng vừa qua.

Tại tỉnh Yên Bái, đêm 23/6 có mưa to ở nhiều nơi, nhưng đến sáng nay trời tạnh ráo và mát mẻ, tạo điều kiệu thuận lợi cho các thí sinh bước vào buổi thi tổ hợp các môn khoa học xã hội.

Sáng nay, toàn tỉnh chỉ có thêm 01 thí sinh vắng mặt so với ngày thi hôm qua. Trong suốt buổi thi, không có thí sinh và giám thị nào vi phạm qui chế.

Tại Đắk Lắk:

Kỳ thi năm nay Đắk Lắk là địa phương có số thí sinh đăng ký dự thi đông nhất Tây Nguyên với hơn 22.300 thí sinh. Nhưng cũng là địa phương có số lượng thí sinh vắng thi nhiều nhất với hơn 1.700 lượt thí sinh bỏ thi không có lý do, phần lớn là thí sinh tự do và học sinh dân tộc thiểu số.

Thí sinh làm xong bài thi cuối cùng ở điểm Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo (Phan Thiết, Bình Thuận).

Theo Sở GD- ĐT Đắk Lắk, kỳ thi THPT quốc gia an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, thí sinh dự thi đạt tỷ lệ 98,9%. Trong số thí sinh vắng phần lớn là thí sinh tự do. Thí sinh tự do ở đây có hai loại thi để xét tốt nghiệp và thi để xét đại học. Thí sinh vắng tập trung và số thí sinh tự do này.

Kết thúc kỳ, Đak Lak có 7 thí sinh vi phạm quy chế. Trong đó có 4 trường hợp mang và sử dụng điện thoại, 2 trường hợp đi trễ sau 15 mở đề và 1 trường hợp sử dụng tài liệu.

Tại TP. Hồ Chí Minh:

Năm nay, TP HCM có hơn 71.500 thí sinh dự thi THPT quốc gia với gần gần 5.700 thí sinh tự do, đăng ký thi lấy kết quả xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

Kết thúc buổi thi, đa phần các thí sinh đều cho rằng đề thi năm nay vừa sức và hoàn toàn nằm trong chương trình phổ thông.

Cùng với đó, hàng trăm nghìn thí sinh các tỉnh trong cả nước cũng đã kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia ngày hôm nay.

Kỳ thi đến thời điểm này được đánh giá là an toàn và thành công./.