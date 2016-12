Những vụ cháy, nổ gây thiệt hại nặng nhất năm 2016

Cháy kho sơn ở Bình Dương ngày 19/1/2016: Vụ cháy xảy ra tại kho chứa sơn tại phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Bình Dương khiến 1500m2 nhà kho bị thiêu rụi, 1 người bị thương, thiệt hại hàng tỷ đồng. (Ảnh: Zing). Cháy kho hóa chất Bình Dương ngày 16/3/2016: Vụ cháy xảy ra tại Công ty TNHH hóa chất S.G, thuộc khu công nghiệp Sóng Thần 3 (P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Gần 5000m2 nhà kho đổ sập. Thiệt hại hàng chục tỷ đồng. (Ảnh: Tuổi Trẻ). Vụ nổ ở Văn Phú – Hà Đông ngày 19/3/2016: Vụ nổ lớn tại khu đô thị Văn Phú – Hà Đông, Hà Nội gây thiệt hại nặng nề: 5 người chết, 10 người bị thương, hơn 200 ngôi nhà bị hư hại. Nguyên nhân do người đàn ông thu gom phế liệu cưa vật liệu nổ. Cháy kho phế liệu ở Đồng Nai ngày 1/5/2016: Vụ cháy xảy ra tại tổ 11, khu phố 4, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Hàng ngàn m2 xưởng bị cháy, 6 xe tải bị thiêu rụi. (Ảnh: Zing) Cháy xe bồn gần cây xăng Đền Lừ, Hà Nội ngày 5/7/2016: Vụ cháy xảy ra gần bề ngầm chứa xăng. Rất may lực lượng PCCC can thiệp kịp thời nên đã khoanh vùng cháy và dập tắt. Cháy lớn trong đêm tại Cà Mau ngày 31/7/2016: Vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại căn nhà số 91 đường Phan Bội Châu (phường 7, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) làm cho 6 người trong gia đình thiệt mạng.(Ảnh: Tiền Phong) Cháy quán Karaoke Trần Thái Tông ngày 1/11/2016: Cháy quán Karaoke 68 Trần Thái Tông, ngọn lửa lan sang các nhà bên cạnh. Nguyên nhân do tia lửa hàn bắn vào biển quảng cảo. Vụ cháy khiến 13 người thiệt mạng. (Ảnh: Phi Long) Cháy nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả, Quảng Ninh ngày 22/11/2016: Vụ cháy nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả, (phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh) thiêu rụi toàn bộ phòng nạp ắc quy của nhà máy. Cháy kho phế liệu ở Trung Văn ngày 2/12/2016: Vụ cháy trong tối thiêu rụi gần 1000m2 kho xưởng nhựa xưởng nhựa trong ngõ 80 đường Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. (Ảnh: Bình Minh) Cháy nhà xưởng trong KCN La Phù ngày 6/12/2016: Đám cháy bùng phát dữ dội bên trong khu nhà xưởng. Toàn bộ hàng hóa bên trong bị thiêu rụi. (Ảnh: Bình Minh) Cháy quán cafe ở TPHCM ngày 16/12/2016: Vụ cháy nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng tại căn nhà số 453/6 đường Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh khiến 6 người thiệt mạng, 2 người bị thương. (Ảnh: Vinh Quang) Tại hội nghị đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn PCCC đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ của Bộ Công an tổ chức ngày 20/12, những báo cáo cho biết, trong năm cả nước xảy ra 3006 vụ cháy, nổ làm 98 người chết. 70% các vụ cháy nghiêm trọng có nguyên nhân do chập điện. Hội nghị cũng phản ánh, nếu người dân biết PCCC ngay từ lúc đầu, thiệt hại sẽ được giảm rõ rệt. (Ảnh: Bình Minh)

