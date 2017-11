Phụ huynh đến Trường mầm non Mầm xanh phản đối bạo hành trẻ em

Liên quan đến vụ bạo hành trẻ em tại Trường mầm non tư thục Mầm Xanh, phường Hiệp Thành, Quận 12, TP HCM, sáng nay (27/11), Đại tá Đoàn Văn Phúc, Trưởng Công an Quận 12 cho biết: đang lấy lời khai những người có liên quan và phụ huynh để cũng cố hồ sơ. Cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh đã bị đình chỉ hoạt động.

Quan điểm của Cơ quan Cảnh sát điều tra kiên quyết xử lý nghiêm đúng quy định. Hiện bà Phạm Thị Mỹ Linh (43 tuổi, chủ trường mầm non tư thục Mầm Xanh) và những giáo viên dạy trong trường này cũng được mời lên Công an phường Hiệp Thành để làm việc về một số vấn đề liên quan đến hành vi bạo hành trẻ em.

Bước đầu, bà Linh đã thừa nhận hành vi dùng tay chân, vá múc canh, can nhựa… để đánh đập các bé. Theo bà Linh, do các em còn nhỏ hiếu động nên giáo viên phải dùng biện pháp này để dọa các bé.

Mặc dù Phòng giáo dục và Đào tạo Quận 12 đã đình chỉ hoạt động trường mẫu giáo xảy ra sai phạm để phục vụ điều tra, nhưng sáng nay, rất đông người dân vẫn kéo đến phía trước trường mầm non Mầm Xanh thể hiện thái độ bức xúc. Công an đã phải điều động lực lượng đến hiện trường để ổn định tình hình an ninh, trật tự./.