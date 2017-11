Phu nhân APEC ngạc nhiên trước sự tài tình của nghệ nhân dệt Hội An

Phố cổ Hội An sáng nay như rạng rỡ, lung linh hơn sau cơn mưa lớn đêm qua. Không khí mát mẻ, tươi mới như thể hiện lòng hiếu khách của người dân phố cổ chào đón các phu nhân của Lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC tới thăm.

Các phu nhân của Lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC tới tham quan Hội An.

Hội An là điểm đến đầu tiên trong lịch trình tham quan của các phu nhân APEC. Thăm phố cổ Hội An, các phu nhân trầm trồ trước vẻ đẹp quyến rũ, nguyên sơ của nơi mà 300 năm trước từng là thương cảng quốc tế lớn nhất miền Trung Việt Nam.

Đặc biệt khi dừng chân tại quảng trường sông Hoài, đi tham quan phố chợ, trong đó cảnh sinh hoạt của người dân Hội An được tái hiện dọc hai bên tuyến phố theo nét văn hóa xưa... Các phu nhân càng thán phục sự gìn giữ nét văn hóa truyền thống của người dân nơi đây.

Bà Lynda Babao O’Neill, phu nhân của Tổng thống New Guinea cho biết, đối với bà, đến Việt Nam là cơ hội tuyệt vời: "Tôi thật sự rất thích thú khi được tới nơi đây, một địa điểm giàu văn hóa và truyền thống. Người dân thì rất chăm chỉ và hiếu khách. Tôi cảm ơn APEC đã cho tôi cơ hội có mặt tại Việt Nam và sống trong không gian như thế này. Nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ quay trở lại đây, và tôi cũng muốn cả con tôi cũng được tới thăm đất nước các bạn".

Các phu nhân/phu quân đã được giới thiệu về nghề đan lát truyền thống của Việt Nam.

Các phu nhân APEC đã tham quan làng Lụa, nghe giới thiệu về lịch sử nghề dệt lụa và tơ tằm của Quảng Nam, một ngành nghề truyền thống lâu đời, đang được nỗ lực gìn giữ.

Sau khi tham quan phố cổ Hội An, bà Nancy An Lange, phu nhân của Tổng thống Peru rất ngạc nhiên trước sự tài tình của các nghệ nhân đã dệt và thêu được những tấm khăn lụa rất tuyệt vời.

Bà Lange cho rằng, việc bảo tồn các nghề thủ công truyền thống ở Việt Nam cần phải được làm sống lại mạnh mẽ, không chỉ cho hôm nay và cho cả tương lai.

"Việt Nam là một đất nước tuyệt vời. Các bạn đã có một bề dày lịch sử đáng ngạc nhiên. Những nghề thủ công truyền thống cần lưu giữ. Tôi hy vọng, các nghề này cần phải được bảo tồn không chỉ cho ngày hôm nay mà cho cả tương lai. Bởi nếu không bảo tồn thì truyền thống không bao giờ trở lại", bà Lange nói.

Còn đối với người dân Quảng Nam, sự có mặt của các phu nhân trưởng đoàn APEC tại Hội An cũng khiến nhiều người biết đến Hội An, Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung.

Anh Nguyễn Hải Tiến, một người dân Hội An cho biết: "Qua chuyến thăm này, các phu nhân sẽ thấy du lịch Việt Nam rất phát triển, hy vọng các phu nhân hài lòng và sẽ ủng hộ thêm cho Việt Nam, cho Đà Nẵng".

Hội An chắc chắn sẽ để lại những ấn tượng rất tốt đẹp đối với các phu nhân APEC. Và những dấu ấn văn hóa đáng tự hào này giúp Hội An đến được với nhiều du khách quốc tế hơn nữa, để Hội An luôn là điểm đến thân thiện và mến khách với bất cứ ai khi đến Việt Nam./.

