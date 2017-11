Quảng Nam sơ tán 500 hộ dân vùng nguy cơ sạt lở núi

Hôm nay (20/11), tại tỉnh Quảng Nam có mưa lớn cộng với thủy điện xả lũ, một số vùng thấp trũng ở các huyện Nông Sơn, Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam bị ngập cục bộ. Đường từ trung tâm huyện Đại Lộc về các xã Đại Hưng, Đại Lãnh, Đại Sơn bị ngập 1m, gây chia cắt. Trong khi đó, 4 xã của huyện Nông Sơn đã bị nước lũ cô lập.

Lúc 15h hôm nay, tại tỉnh Quảng Nam, 4 thủy điện A Vương, Sông Bung 4, Sông Tranh 2, Đắk Mi 4 tiến hành xả lũ. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam đã có công điện, yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với đợt mưa lũ diễn biến phức tạp trong những ngày tới.

Nguy cơ sạt lở núi tại Bắc Trà My đang lên rất cao.

Tại huyện Bắc Trà My - nơi vừa bị hứng chịu nhiều hậu quả nặng nề do sạt lở núi khiến 12 người chết, huyện đã khẩn trương sơ tán 500 hộ dân vùng nguy cơ sạt lở núi đến nơi an toàn.

Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, lòng núi chứa nhiều nước dẫn đến nguy cơ sạt lở núi rất cao. Từ chiều 19/11, huyện đã di dời 500 hộ dân ở các tất cả các xã vùng xung yếu đến nơi an toàn.

“Cả đêm hôm qua và ngày hôm nay huyện vẫn để các hộ dân ở tập trung và cương quyết không cho các hộ dân về nhà. Tinh thần của huyện tiếp tục theo dõi diễn biến mưa trong khi tại Bắc Trà My trời đang mưa lớn”, ông Tuấn cho biết./.

