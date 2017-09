Sẽ xử lý nghiêm vi phạm trên cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện

Đầu tháng 9 vừa qua, cầu Tân Vũ - Lạch Huyện nối cảng Đình Vũ với huyện Cát Hải được đưa vào sử dụng, nhiều người dân đã dừng xe để chụp hình, ngắm biển, thậm chí tổ chức ăn nhậu ngay trên cầu trong khi các phương tiện khác vẫn lưu thông với tốc độ cao, gây mất An toàn giao thông và an ninh trật tự trên tuyến đường này. Nhiều người dân hiếu kỳ dừng xe tại cầu Tân Vũ - Lạch Huyện để chụp ảnh.

Thường xuyên phải lưu thông trên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện, ông Lê Quốc Việt, ở Hải Phòng cho biết, nhiều người dân hiếu kỳ đã dừng xe trên cầu để chụp ảnh hay ngắm biển vào buổi tối, đứng chắn hết cả một làn đường khiến việc tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn: “Người dân đứng trên cầu đông nhất vào khoảng 4-5 giờ chiều đến 7 giờ tối, đứng ra gần hết 1 làn đường, rất ảnh hưởng đến việc ô tô qua lại”.

Trung tá Phan Thanh Hùng, Đội Phó đội Cảnh sát giao thông số 4, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, tình trạng người dân dừng đỗ gây mất ATGT trên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện xảy ra sau ngày cầu được đưa vào sử dụng. Hiện tại lực lượng CSGT đã phối hợp với Ban quản lý cầu tổ chức tuần tra từ 15h00 - 24h00 các ngày trong tuần. Cùng với đó tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, sắp tới sẽ kiên quyết xử lý người dân có hành vi cố ý dừng đỗ trên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện để đảm bảo ATGT cho chính mình và các phương tiện tham gia trên cầu.

Trung tá Phan Thanh Hùng cho biết: “Đây là cây cầu mới để người dân đi lại và tham quan, khi lưu thông trên cầu không nên dừng lại, nếu người dân muốn ghi lại những hình ảnh thì nên tìm những địa điểm tốt nhất, không liên quan đến quá trình lưu hành trên cầu để các phương tiện từ ô tô, mô tô đi lại vì trên cầu tốc độ cho phép là 50km/h, rất dễ xảy ra tai nạn. Chúng tôi cũng nhắc nhở người dân trên cầu không nên dừng lại ăn uống trên cầu vì sẽ làm mất mỹ quan, ảnh hưởng các luồng xe trên cầu”.

Hiện Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Công an thành phố Hải Phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông trên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện./.

Một số hình ảnh người dân dừng đỗ gây mất ATGT phóng viên ghi lại được trên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện: Chiếm hẳn 1 làn ô tô lưu thông để chụp ảnh. Thậm chí đứng hẳn ra giữa đường để chụp hình. Đứng giữa cầu chụp ảnh. Vô tư ngồi ăn nhậu trên cầu. Nhóm đàn ông vô tư ngồi nhậu trên cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam VOV.VN - Người dân vô tư ăn nhậu, chụp ảnh ‘tự sướng’, đỗ xe ngắm biển… ngay trên cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam vừa được thông xe tại Hải Phòng.