Tăng cường xử lý vi phạm giao thông sau Tết Nguyên đán ​

Cứ dịp sau mỗi dịp Tết, lợi dụng việc người dân trở lại nơi làm việc và đặc biệt là nhân dân đi lao động phổ thông tại các tỉnh phía Nam và sinh viên trở lại trường học tăng cao so với những ngày bình thường.

Để đảm bảo an toàn giao thông lực lượng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập các ban chỉ đạo, hình thành các tổ đội, tuần tra kiểm soát chặt chẽ các bến xe khách, tuyến đường trọng yếu trong toàn tỉnh, đặc biệt là trên tuyến Quốc lộ 1A, lãnh đạo phòng CSGT đã phân công cùng tham gia với các tổ đội tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm về TTATGT.

Sau Tết, các nhà xe thường lợi dụng hành khách đông để nhồi nhét, bắt chẹt khách.

Trung tá Trần Hậu Đương, Tổ trưởng tổ TTKS phía Bắc, Phòng CSGT công an Hà Tĩnh cho biết, trong thời gian này, ngoài việc nhồi nhét khách trên các tuyến đường dài, các nhà xe cũng nhân dịp này để lợi dụng việc nâng giá vé từ 1,5 đến 2 lần so với ngày bình thường. Riêng địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo thống kê của cơ quan chức năng, trong toàn tỉnh có hơn 100 đầu xe ô tô khách giường nằm chạy tuyến đường dài cố định.

Kiểm tra các điều kiện ATGT xe chở khách.

Lực lượng chức năng đã phối hợp với các Bến xe trong tỉnh kiểm tra và quản lý chặt chẽ các hành vi chặt chém khách, dừng đỗ không đúng nơi quy định. Nếu xe nào vi phạm chở quá số người quy định thì lập biên bản xử lý, đồng thời bố trí đầy đủ các phương tiện dự phòng để tham gia hạ tải để nhân dân tiếp tục hành trình.

Mục tiêu năm ATGT 2017 của lực lượng CSGT Hà Tĩnh là tạo động lực mạnh mẽ trong hoạt động bảo đảm trật tự ATGT; đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm người thi hành công vụ.

“Thời gian tới, các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp, tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự toàn giao thông, chở quá số người, dừng, đỗ không đúng nơi quy định, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đồng thời tạo điều kiện để giao thông được thông suốt và ổn định”, trung tá Trần Hậu Đương cho biết thêm.

Theo trung tá Đương, Hà Tĩnh cũng là địa bàn trọng điểm trên tuyến QL1, khi xe từ trong Nam ra Bắc và xe từ Bắc vào Nam sau Tết, cho nên Đội TTKS cũng đã bố trí lực lượng tuần tra, túc trực thường xuyên tại các tuyến đường quan trọng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là tình trạng nhồi nhét hành khách, phóng nhanh vượt ẩu của các phương tiện vận tải sau Tết.

Sau Tết cũng là mùa lễ hội Xuân, Hà Tĩnh có nhiều điểm thăm quan du lịch và nhiều khu danh lam thắng cảnh, nhất là khu vực chùa Hương Tích, khu lưu niệm Danh nhân văn hóa- Đại thi hào Nguyễn Du, khu di tích Ngã ba Đồng Lộc... Phòng CSGT Hà Tĩnh cũng đã lên kế hoạch phối hợp với Thanh tra giao thông, Phòng Quản lý phương tiện và người lái (Sở GTVT tỉnh), Phòng CSGT đường thủy nội địa, Công an tỉnh, Đăng kiểm phương tiện giao thông phương án đảm bảo ATGT trong việc vận chuyển du khách tại bến đò sông và các khu danh lam thắng cảnh.

Kiểm tra xe khách giường nằm đường dài chạy qua địa bàn quản lý.

Theo Trung tá Bùi Đức Thuận - Phó trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh cho biết: Nguyên nhân xảy ra các vụ TNGT nghiêm trọng, làm chết người chủ yếu do ý thức của người tham gia giao thông còn yếu kém, không chấp hành pháp luật giao thông. Cùng với việc xác định được những nguyên nhân, tuyến đường thường xảy ra TNGT, Phòng CSGT đã lên kế hoạch tuần tra, kiểm soát, phối hợp chặt chẽ với lực lượng tăng cường của Cục CSGT, Bộ Công an, đồng thời chỉ đạo lực lượng CSGT các địa phương tập trung tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự ATGT tại những địa bàn thường xẩy ra TNGT…

“Chúng tôi huy động tối đa lực lượng phương tiện. Tại tất cả các tuyến trọng điểm về trật tự giao thông đều bố trí các tổ thường xuyên tuần tra và kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm giao thông. Phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát 113, tập trung xử lý ở tất cả các ngả đường, các điểm có các đối tượng tụ tập gây mất trật tự giao thông; bố trí lực lượng ứng trực ở tất cả các điểm, các tuyến, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân vui Xuân thật sự an toàn”, Trung tá Bùi Đức Thuận nhấn mạnh./.