Vụ Đội trật tự đô thị đánh người bán chè: Đình chỉ 2 nhân viên

TP Hội An vừa quyết định đình chỉ công tác đối với 2 ông Nguyễn Xuân Phước và Mai Phúc Thọ, nhân viên Đội trật tự đô thị phường Minh An về hành vi đánh người trong khi thi hành công vụ.

Thông tin này được ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An đưa ra trong buổi tiếp xúc với báo chí sau khi Đài TNVN phản ánh vụ các nhân viên Đội trật tự đô thị đánh người bán chè gây thương tích. Phó Chủ tịch UBND TP Hội An Nguyễn Văn Sơn thông tin về vụ việc cán bộ đánh người bán chè. (Ảnh: Tuổi Trẻ).

Theo đơn trình bày của ông Nguyễn Đình Mẫn ở thôn Bầu Ốc Thượng, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam gởi Công an thành phố: vào khoảng 20h ngày 10/6, trong lúc vợ chồng ông Mẫn đang bán chè trên vỉa hè đường Lê Lợi thì các ông Nguyễn Xuân Phước và Mai Phúc Thọ, nhân viên Đội trật tự đô thị phường Minh An đến xử lý hành vi lấn chiếm vỉa hè buôn bán.

Hai bên phát sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Khoảng 1 tiếng sau, khi ông Mẫn điều khiển xe máy đi mua đá lạnh cho vợ, đến địa điểm cách trụ sở Công an phường Minh An 50m thì tiếp tục bị Phước, Thọ và một nhân viên khác cũng thuộc Đội trật tự đô thị là Bùi Công Định phục đánh. Hậu quả, ông Mẫn bất tỉnh và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương. Ông Mẫn được các bác sĩ điều trị kết luận bị gãy cung sau xương sườn số 10, dập môi hàm và gãy ngón chân cái của bàn chân trái.

Hiện ông Mẫn đã xuất viện và về nhà dưỡng thương. Về việc xử lý các nhân viên Đội Trật tự đô thị có hành vi sai trái, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết: “Trước mắt đình chỉ công tác, chờ kết luận của cơ quan điều tra. Đối với gia đình ông Mẫn, anh em phường lên xin lỗi, trực tiếp 2 người đánh phải lên xin lỗi, nhận sai về chuyện đó. Hiện nay Công an đang đưa đi giám định, khi có kết quả giám định cụ thể rồi thì thành phố trên cơ sở kết quả giám định và đề xuất của Công an thành phố thì sẽ có xử lý. Ví dụ trên 11% thì thuộc cơ quan pháp luật rồi, còn dưới 11% thì thuộc lĩnh vực hành chính thuộc thành phố xử lý”.

Thực hiện việc sắp xếp, bố trí lại các trường hợp buôn bán hàng rong, vỉa hè trong khu vực phố cổ Hội An nhằm tạo cảnh quan thông thoáng, lập lại trật tự độ thị, góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, lịch sự cho du khách; thời gian qua, thành phố Hội An liên tục tổ chức các đợt ra quân xử lý hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường. Đã có 42 hộ được bố trí nơi buôn bán. Trường hợp vợ chồng ông Nguyễn Đình Mẫn chưa được bố trí nơi buôn bán vì mới phát sinh.

Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an TP Hội An, tỉnh Quảng Nam khẳng định, đối với bất cứ trường hợp nào dù có vi phạm thì người thi hành công vụ nên tuyên truyền, nhắc nhở là chính chứ không được đánh người: “Không được dùng hành động như các anh ở trật tự phường. Việc này mấy anh ở phường là nhân viên nhưng vi phạm pháp luật phải xử lý. Nếu xử lý hình sự thì pháp luật xử lý hình sự, còn xử lý hành chính thì về dưới phường cũng phải xử lý. Văn minh đô thị thì không thể nào dùng hành động đánh, đấm người ta được. Dân người ta không biết phải giải thích, tuyên truyền, vận động người ta chấp hành. Nếu cố tình không chấp hành thì có hướng xử lý, xử phạt theo quy định”

Được biết, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cũng đang triển khai Đề án “Hội An - nhân tình thuần hậu”. Đề án này được thực hiện trong 2 năm (2017 - 2018), phạm vi triển khai khu vực 1 phố cổ thuộc 2 phường Minh An và Cẩm Phô. Nội dung chủ yếu tập trung vào 4 hành vi ứng xử gồm: Ứng xử giữa con người (cá nhân) với chính mình, với con người, với gia đình và với xã hội. Đối tượng hướng tới là cư dân, cán bộ, công chức, người lao động ở cơ quan, công sở, doanh nghiệp; học sinh; người dân địa phương khác nhưng đang sinh sống, buôn bán, làm việc trên địa bàn triển khai Đề án. Việc xử lý nghiêm những nhân viên trật tự đô thị đánh người bán chè cũng là trách nhiệm của lãnh đạo thành phố hướng đến xây dựng một đô thị nhân tình, văn minh./.