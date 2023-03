VOV.VN - Sáng 4/3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ đón chính thức Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia do ngài Samdech Krolahom Sar Kheng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ đón.