Đại hội điểm Đảng bộ Than Quảng Ninh

Đây là 1 trong 3 Đại hội cấp huyện và tương đương được tỉnh Quảng Ninh chọn làm điểm, tiếp tục tiến hành bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa V và bầu cử trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Ông Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh khóa IV tiếp tục được tín nhiệm giới thiệu và bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh khóa V với số phiếu hơn 98%.

Chiếm tỷ lệ gần 20% tổng số Đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Than Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên mọi mặt.

Về sản xuất kinh doanh, tổng sản lượng than nguyên khai sản xuất giai đoạn 2016-2020 ước đạt 188 triệu tấn, than thương phẩm đạt 186 triệu tấn; nộp ngân sách trên 69 nghìn tỷ đồng (chiếm hơn 40% ngân sách thu nội địa của Quảng Ninh); tổng vốn đầu tư của ngành Than gần 77.000 tỷ đồng. Đời sống vật chất, tinh thần của hơn 8 vạn người lao động ngày càng được nâng lên, thu nhập bình quân đạt 11,8 triệu đồng/người/tháng.

Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh tiến hành bầu trực tiếp Bí thư.

Đổi mới trong tổ chức, hoạt động và công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Than Quảng Ninh thực hiện tổ chức tinh gọn bộ máy, triển khai hiệu quả mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Giám đốc công ty các đơn vị thành viên.

Đảng viên đóng vai trò nòng cốt trong tăng cường giải pháp sản xuất kinh doanh có lãi, đổi mới công nghệ theo hướng hiện đại hóa, từng bước tăng sản lượng, đồng thời tích cực tham gia đóng góp vào an sinh xã hội tại địa phương.

Đại biểu Trần Văn Lãng, Công ty Than Cao Sơn và đại biểu Vũ Thanh Tuấn, Công ty Than Hòn Gai cho biết: "Vừa chống dịch vừa giữ được nhịp độ sản xuất, trong những tháng đầu năm 2020, chúng tôi là đơn vị trực tiếp sản xuất vẫn giữ được sản lượng, tăng năng suất trên 5% theo chỉ tiêu của Tập đoàn cũng như Đảng ủy công ty giao. Đời sống cán bộ công nhân viên vẫn giữ được thu nhập, tăng trưởng hơn so với năm 2019".



Còn theo đại biểu Vũ Thanh Tuấn, vấn đề đời sống, tiền lương của người lao động được đặc biệt quan tâm, nhiệm kỳ này đặt ra mục tiêu tăng 5-6%. Là cán bộ trực tiếp chỉ đạo dưới phân xưởng, để đạt được chỉ tiêu này, đơn vị quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, từ đó tăng năng suất và đảm bảo thu nhập cho người lao động.

BCH Đảng bộ Than Quảng Ninh khóa mới ra mắt Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh, sự ổn định và phát triển bền vững của ngành Than có vai trò động lực, tác động đến sự phục hồi, hoàn thành các mục tiêu KT-XH của tỉnh Quảng Ninh và ngược lại.

Từ sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của tỉnh, Đảng bộ Than Quảng Ninh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đẩy mạnh sản xuất kinh doanh theo hướng bền vững, hiệu quả, quản lý nhà nước tài nguyên than, khoáng sản, đất đai, bảo vệ và hoàn nguyên môi trường mỏ, bảo đảm an ninh trật tự....

Các cấp ủy đảng chú trọng tuyên truyền, giáo dục, đẩy mạnh xây dựng, thực hiện Quy chế hoạt động, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng tại các đơn vị.



Nhiệm kỳ 2020-2025, phát huy truyền thống Kỷ luật và Đồng tâm, Đảng bộ Than Quảng Ninh đặt mục tiêu sản lượng than nguyên khai bình quân 42 triệu tấn/năm, tổng doanh thu cùng Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam 760 nghìn tỷ đồng, thu nhập người lao động tăng 5%/năm, 80-90% tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 90% nhất thể hóa Bí thư đồng thời là Giám đốc các đơn vị./.