Cầu Vàng tiếp tục lọt danh sách những cây cầu ngoạn mục trên thế giới

Nhật báo nổi tiếng nước Anh, The Guardian, đã vinh danh Cầu Vàng trong “top 10 cây cầu có kiến trúc độc đáo và đẹp nhất thế giới”. Tờ The Independent với 58 triệu độc giả theo dõi hàng ngày công bố Cầu Vàng (Bà Nà Hills) vào “top 10 cây cầu đẹp đến mức khó tin”. The New York Times mô tả: “Từ trên các vách đá, xuất hiện một đôi bàn tay khổng lồ nâng đỡ một sợi chỉ vàng, như thể chính ngọn núi đã mọc ra đôi bàn tay vậy”...