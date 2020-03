Du khách quốc tế hợp tác khai báo y tế tại chốt chặn Đà Nẵng-Hội An

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 16/3, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng tiếp tục triển khai nhiều biện pháp phòng, chống, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Tỉnh Quảng Nam thống nhất trưng dụng Khu du lịch biển Hội An ở phường Cửa Đại, để làm cơ sở lưu trú an toàn cho khách ngoại giao và du khách quốc tế. Phía Đà Nẵng cũng tăng cường công tác kiểm soát, kiểm dịch tại các lối vào thành phố.

Đoàn xe dừng lại để kiểm tra y tế.

Tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, trên tuyến du lịch ven biển, hàng trăm du khách người nước ngoài dừng lại để đo thân nhiệt, khai báo y tế. Anh Mark, một du khách người Đức cho biết, anh lưu trú tại thành phố Hội An mấy ngày nay.

Sáng 16/3, anh cùng một số bạn rời Hội An ra Đà Nẵng tiếp tục hành trình du lịch. Khi đến đoạn giáp ranh giữa Quảng Nam và Đà Nẵng, xe chở đoàn dừng lại để kiểm tra mất hơn 10 phút. Lúc đầu, một số người tỏ ra khó chịu nhưng sau khi được giải thích, mọi người đều chấp hành.

Đại úy Trần Trung Định, Cán bộ Cảnh sát giao thông Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng cũng cho biết: "Đươc sự chỉ đạo của lãnh đạo quận phân công lực lượng dịch Covid-19 trên tuyến đường giáp ranh giữa Đà Nẵng với Hội An, cán bộ chiến sĩ thực hiện tốt kế hoạch chốt chặn, kiểm tra khách từ Hội An ra Đà Nẵng. Sáng nay (16/3), lượng khách nước ngoài đi qua cũng nhiều, việc phối hợp giữa các lực lượng và du khách khá chặt chẽ".

Du khách khai báo y tế tại điểm giáp ranh giữa Quảng Nam và Đà Nẵng.

Trong khi đó, tỉnh Quảng Nam sử dụng Khu du lịch biển Hội An làm khu lưu trú an toàn cho người nước ngoài. Ông Nguyễn Văn Ban, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch dịch vụ Hội An cho biết, việc tỉnh sử dụng Khu du lịch này bố trí lưu trú cho du khách nước ngoài ảnh hưởng nhất định về doanh thu nhưng công tác phòng, chống dịch quan trọng hơn. Chính vì vậy mà tập thể cán bộ, nhân viên Công ty đều đồng tình./.

