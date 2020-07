Ghẹ xanh “siêu rẻ” bán đầy lề đường ở TP.HCM

Anh Hoàng - chủ xe bán ghẹ trên đường Phạm Văn Đồng, quận Gò Vấp cho biết, ghẹ Vũng Tàu có giá từ 120.000 đến 150.000 đồng/kg. Cũng theo chủ xe ghẹ này, do vào mùa mưa, lượng ghẹ nhiều, ghẹ lại được lấy buôn tận gốc, không qua trung gian, không mất phí mặt bằng, nhân viên,... nên mới có mức giá rẻ như hiện nay. "Tuy giá rẻ nhưng đảm bảo ghẹ không bị ốp và vẫn giữa được độ tươi vì ghẹ được ướp đá ngay sau khi chết. Nếu ghẹ mua về bị hư, ốp hay bở thịt thì mang ra đây tôi hoàn tiền", anh Hoàng nói. (Ảnh: VTC News)

