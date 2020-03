Khó khăn vì Covid-19, cả nước vẫn xuất siêu

Theo Tổng cục Thống kê, 2 tháng đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước ước tính đạt 74 tỷ USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước.



Cán cân thương mại hàng hóa tháng 1/2020 nhập siêu 276 triệu USD, tháng 2 ước tính xuất siêu 100 triệu USD. Tính chung 2 tháng đầu năm 2020, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu khoảng 176 triệu USD.



Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 2 ước đạt 18,6 tỷ USD, tăng 1,5% so với tháng trước, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm 2020, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 36,92 tỷ USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch, cả nước vẫn xuất siêu trong 2 tháng đầu năm. (Ảnh minh họa: KT)

Một số mặt hàng xuất khẩu đạt giá trị cao là điện thoại và linh kiện; điện tử, máy tính và linh kiện; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng; giày dép… Tuy nhiên, bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu của nhiều mặt hàng nông sản giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước, do dịch Covid-19 tác động mạnh tới xuất nhập khẩu của Việt Nam.



So với cùng kỳ, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 2 tháng qua vẫn tăng, nguyên nhân là do Samsung tăng cường xuất khẩu các mặt hàng mới, song nếu so sánh kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của 2 tháng cuối năm 2019 với 2 tháng đầu năm nay, có thể thấy rõ sự sụt giảm rất mạnh.



Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay, Bộ Công Thương khuyến cáo các doanh nghiệp cần thực hiện nghiêm túc hoạt động xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc theo thông lệ quốc tế; nâng cao chất lượng, triển khai tốt các quy định về truy xuất nguồn gốc, kê khai vùng trồng, cơ sở đóng gói cũng như các yêu cầu liên quan nhằm đáp ứng quy định, tiêu chuẩn đã thỏa thuận với nước nhập khẩu, tránh phát sinh rủi ro và giảm thiểu thiệt hại trong quá trình sản xuất, kinh doanh.



Bộ Công Thương cho biết, sẽ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các thị trường xuất khẩu mới, sẽ chỉ đạo toàn bộ hệ thống Thương vụ, chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài tham gia tìm kiếm và giới thiệu khách hàng mới, góp phần thúc đẩy chuyển hướng tiêu thụ nông, thủy sản, trái cây. Đồng thời, tiếp tục theo dõi và có thông báo, khuyến cáo đến các địa phương, doanh nghiệp khi có những diễn biến mới của bệnh dịch có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu./.