Thông tin từ cơ quan quản lý thị trường, Bộ Công Thương cho biết, do nhu cầu tiêu thụ mặt hàng rau, củ quả của người dân tăng, đồng thời do ảnh hưởng của thời tiết và tình hình dịch bệnh nên trong ngày 2/8, giá của một số mặt hàng rau, củ quả tăng lên đáng kể so với các ngày trước.

Giá một số mặt hàng rau, củ, quả tại Đà Nẵng tăng nhẹ.

Một số chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, quầy tạp hoá, mặt hàng mỳ tôm nhãn hiệu Hảo Hảo, A One, thịt hộp, cá hộp (sản xuất trong nước) có tình trạng hết hàng, không đủ để cung cấp cho người dân (nhà cung cấp đang trên đường vận chuyển). Ngoài ra, các mặt hàng khác có giá ổn định, ít biến động.

Tại các chợ truyền thống, lượng người dân đi chợ mua thực phẩm tiêu dùng thưa thớt, không còn tình trạng đông đúc như những ngày trước, các hộ kinh doanh ngành hàng thực phẩm trên địa bàn nghỉ bán khoảng 30-40% do ế ẩm và hạn chế đi lại, ngại tiếp xúc (riêng Chợ đầu mối Hoà Cường vẫn hoạt động bình thường).

Ban quản lý các chợ đã bố trí các chốt tại các lối ra vào của chợ để thực hiện việc đo thân nhiệt, nhắc nhở đeo khẩu trang, sử dụng dung dịch sát khuẩn để rửa tay trước khi vào chợ. Các cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế, các mặt hàng khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, găng tay đáp ứng nhu cầu của người dân.

Chính quyền Đà Nẵng cũng đã giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của 40 chợ truyền thống trên địa bàn thành phố. Nhìn chung, số lượng người mua – bán tại các chợ giảm đáng kể, giá cả hàng hóa tại các chợ tương đối ổn định, không có biến động.

Ngoài ra, trong ngày, còn giám sát 166 cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố (111 cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế, 26 cơ sở kinh doanh gạo và 29 siêu thị trên toàn địa bàn toàn thành phố)./.