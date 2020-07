Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Đồng USD tiếp tục suy yếu

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của VND với USD áp dụng cho ngày hôm nay (4/7) ở mức 23.230 VND/USD, giữ nguyên so với hôm qua.

Hiện, tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN đang ở mức 23.175 VND/USD (mua vào) và 23.650 VND/USD (bán ra), giá giữ nguyên ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch liền trước.

Tỷ giá ngoại tệ 4/7: Đồng USD tiếp tục suy yếu (Ảnh minh họa: KT)

Sáng 4/7, tại các ngân hàng thương mại trong nước, tỷ giá VND/USD được niêm yết phổ biến quanh mức 23.080 – 23.300 VND/USD (mua –bán).

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua ngoại tệ ở mức 23.080 VND/USD (mua vào) và 23.290 VND/USD (bán ra), giữ nguyên so với phiên liền trước.

Ngân hàng Vietinbank niêm yết giá ngoại tệ ở mức 23.100 – 23.300 VND/USD (mua vào – bán ra), giảm 5 đồng ở chiều mua nhưng tăng 5 đồng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch hôm qua.

Ngân hàng BIDV giao dịch ngoại tệ ở mức 23.110 – 23.290 VND/USD (mua vào – bán ra), không đổi so với phiên trước đó.

Ngân hàng ACB niêm yết tỷ giá ở mức 23.110 – 23.280 VND/USD, vẫn giữ nguyên của mức tỷ giá công bố hôm qua.

Trên thị trường thế giới, sáng nay 4/7 (theo giờ Việt Nam), tỷ giá USD tiếp tục giảm điểm. chỉ số US Dollar Index (DXY) - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giao dịch ở mức 97,175 điểm, giảm 0,126 điểm, tương đương để mất 0,13% so với phiên trước đó.

Tỷ giá euro so với USD tăng 0,05% lên 1,1244.

Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,13% lên 1,2482.

Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,03% lên 107,51.

Tỷ giá USD đã giảm trước bối cảnh khối lượng giao dịch xuống thấp vì thị trường Mỹ đóng cửa trong kì nghỉ lễ Quốc khánh. Trong khi đó, các nhà giao dịch đang phải cân nhắc hướng đầu tư khi dữ liệu kinh tế chỉ ra bức tranh tích cực, nhưng diễn biến dịch bệnh Covid-19 lại đang xấu đi. Theo các chuyên gia, nhiều nền kinh tế trên thế giới dần phục hồi sẽ khiến đồng USD suy yếu nhẹ trong nửa cuối năm./.