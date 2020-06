Thêm nhiều giám đốc công an được điều động, bổ nhiệm

Chiều 1/6, Bộ Công an công bố quyết định bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Văn Viện - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội giữ chức Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04). Ngoài ra, Đại tá Nguyễn Văn Viện cũng được bổ nhiệm giữ chức Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an. Ảnh: Thượng tướng Lê Quý Vương chúc mừng Đại tá Nguyễn Văn Viện (bìa phải). Ảnh: Bộ Công an

Đại tá Nguyễn Văn Viện sinh năm 1966, quê huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội. Ông từng công tác tại Phòng Cảnh sát tội phạm về ma túy, Trưởng Công an huyện Mỹ Đức, Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội. Năm 2018, ông được bổ nhiệm làm Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP Hà Nội.

Chiều 1/6, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an (phải) đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đối với Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (trái).

Phát biểu sau khi nhận vị trí công tác mới, Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh khẳng định sẽ nhanh chóng ổn định công tác, đồng thời phát huy tối đa trình độ, năng lực để cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Sáng 1/6, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an (trái) đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Đặng Hồng Đức, Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, tân Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái Đặng Hồng Đức cam kết không ngừng chăm lo, đưa lực lượng Công an tỉnh phát triển ngày càng chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngày 29/5, Công an tỉnh Bình Định đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Võ Đức Nguyện, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bình Định. Ảnh: Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an (phải) trao quyết định cho cho Đại tá Võ Đức Nguyện. Ảnh: Công an Bình Định

Đại tá Võ Đức Nguyện tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, trình độ cao cấp chính trị. Ông từng trải qua các chức vụ Trưởng công an huyện Tư Nghĩa, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi kiêm Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra. Ảnh: Công an Bình Định

Sáng 28/5, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang (trái) đã trao quyết định về việc bổ nhiệm Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến (phải), Phó cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ thay Trung tướng Nguyễn Khắc Khanh giữ chức vụ Cục trưởng từ ngày 1/6. Ảnh: Bộ Công an

Trung tướng Nguyễn Khắc Khanh từng giữ chức Cục trưởng Cục An ninh thông tin truyền thông, Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ. Ảnh: Bộ Công an

Chiều 26/5, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Xuân Minh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình. Ảnh: VNExpress