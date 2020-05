Khám phá Mazda 6 2.0L phiên bản nâng cấp

Hệ thống an toàn bao gồm 6 túi khí (trước, bên và rèm). Đi cùng là các hệ thống an toàn: ABS, EBD, EBA, kiểm soát ổn định chủ động, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành dốc, neo ghế trẻ em Isofix và hệ thống nhắc nhở dây an toàn cho ghế trước. Phiên bản thấp không hỗ trợ hệ thống chủ động i-Activsene.