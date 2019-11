Thử khả năng lội nước và off-road của Land Rover

Vừa qua, tại Hà Nội, một sự kiện trải nghiệm khả năng off-road đặc biệt của các mẫu xe Land Rover có tên gọi "Above and Beyond Tour" đã được diễn ra với sự "góp mặt" của nhiều mẫu xe SUV mang thương hiệu Anh quốc: Discovery Sport, Discovery, Range Rover Velar và Range Rover Evoque mới vừa giới thiệu tại Việt Nam.