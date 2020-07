Cháy tiệm cầm đồ ở Bình Dương:Nghi người tình giết 2 mẹ con rồi tự vẫn

VOV.VN -Lãnh đạo thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, qua điều tra ban đầu, công an xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn do mâu thuẫn tình cảm.