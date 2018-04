Khởi tố người đàn ông tạt a-xít vào vợ cũ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) ngày 3/4 cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Thông (SN 1983, quê ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích… Đối tượng Thông tại cơ quan điều tra. (Ảnh: An ninh Thủ đô)

Tại cơ quan điều tra, Thông khai nhận, do làm thủy thủ tàu viễn dương nên thường xuyên xa nhà. Gần đây do hai vợ chồng có nhiều mâu thuẫn trong tình cảm, Thông nghi ngờ vợ ngoại tình nên tháng 10/2017 đã ra tòa li dị...Đến tháng 1/2018 thì hai người lại thuê nhà ở trên địa bàn xã Yên Viên để sống với nhau.

Tuy nhiên, sau khi quay lại sống chung, Thông vẫn nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác nên nhiều lần khuyên can. Thậm chí, Thông còn đi mua 1 can axit về để ở góc nhà để dọa...

Chiều 24/3, trong lúc xảy ra cãi vã, Thông dội ca axit từ trên đầu chị H. xuống khiến chị này phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ông Đặng Văn Xuân (bố đẻ chị Huyền) cho biết, chiều ngày 24/3, sau khi vợ chồng ông nhận cuộc điện thoại của con gái than thở về việc bị chồng hành hạ, ông ngay lập tức đến nhà vợ chồng con gái mới thuê trọ ở phía cuối chợ Vân. Trong lúc đang nói chuyện, Thông bất ngờ xuống nhà lấy can axit đã chuẩn bị từ trước đổ thẳng vào người chị Huyền khiến ông vô cùng hoảng hốt và bị sốc nặng.

Sau khi gây án, Thông định lên xe máy bỏ chạy nhưng bị ông Xuân giữ lại, hai bên giằng co 30 phút trước khi lực lượng chức năng có mặt./.

