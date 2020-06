Những vũ khí mới được Nga cho ra mắt trong Ngày Chiến thắng 2020

Vì đại dịch Covid-19, cuộc diễu hành Ngày Chiến thắng năm nay được tổ chức vào ngày 24/6 thay vì ngày 9/5, với sự tham gia của một số lượng lớn xe máy quân sự cả hiện đại và đã từng tham gia Thế chiến II. Năm nay, các đơn vị quân đội và thực thi pháp luật Nga sẽ được 11 đội hình đi bộ đại diện; đoàn xe cơ giới sẽ bao gồm 38 đơn vị thiết bị quân sự lịch sử và hơn 190 loại phương tiện hiện đại, nhiều loại lần đầu tiên xuất hiện tại Hồng trường.

Kamaz-53949 Typhoon-K khung gầm 4x4

Quân đội Nga giới thiệu hai phiên bản KAMAZ-53949 Typhoon-K khung gầm 4x4, do Remd Diesel - một công ty con của KAMAZ - sản xuất. Một biến thể được trang bị tháp pháo một người gắn súng NSV 12,7mm; biến thể thứ hai được trang bị một trạm vũ khí điều khiển từ xa Arbalet-DM gắn súng 6P49 KORD 12,7mm.

Xe bọc thép KAMAZ-53949 Typhoon-K; Nguồn: AR

Đây là xe bọc thép chở quân với động cơ bố trí phía trước, ghế lái và chỉ huy ở giữa và khoang chở quân ở phía sau. Vỏ thép của xe có khả năng bảo vệ đạt cấp độ 5 theo tiêu chuẩn NATO STANAG 4569 (Protection Levels for Occupants of Logistic and Light Armored Vehicles) - chống được đạn cỡ nhỏ (xuyên giáp 14,5mm) và mìn (vụ nổ 8kg TNT dưới bụng, và vụ nổ 10kg TNT dưới bánh xe).

K-4386 Typhoon-VDV

K-4386 Typhoon-VDV (dùng cho lính dù) được phát triển và thiết kế bởi các công ty Nga, dùng động cơ diesel KAMAZ 610.10-350 350 mã lực, có thể chạy với tốc độ tối đa 105km/h, dự trữ hành trình 1.200km. Vỏ của K-4386 được chế tạo bằng gốm composite và thép, có khả năng bảo vệ đạn đạo chống đạn xuyên giáp cỡ 14,5mm 360 độ và vụ nổ 8kg TNT dưới bánh xe.

Xe bọc thép lính dù K-4386 Typhoon-VDV; Nguồn: AR

K-4386 Typhoon-VDV có cấu trúc đặc biệt với thân giáp hình chữ V để bảo vệ kíp xe bằng cách làm chệch hướng các yếu tố sát thương của mìn nổ dưới gầm xe, được trang bị một tháp pháo không người BM-30-D gắn pháo tự động 2A42 cỡ 30mm, một súng máy đồng trục PKTM 7,62mm và sáu ống phóng lựu khói, thiết bị quang điện tử được cài đặt phía trên pháo chính có thể nhìn ngày và đêm, camera hồng ngoại và máy đo khoảng cách laser.

BMPT-72

Xe hỗ trợ hỏa lực BMPT-72 (Terminator-2) dựa trên khung gầm của xe tăng chiến đấu chủ lực (Main Battle Tank - MBT) T-72, có trọng lượng đầy đủ không quá 44 tấn (+ 2%), chiều dài tổng thể 7,2m, chiều rộng tổng thể 3,6m và chiều cao tổng thể 3,2m, tốc độ tối đa 60km/h và dự trữ hành trình 550km (với bình nhiên liệu ngoài); kíp xe gồm một lái xe, chỉ huy và xạ thủ.

Xe yểm trợ hỏa lực BMPT-72; Nguồn AR

Vũ khí của xe gồm hai khẩu pháo tự động đồng trục 2A42 cỡ 30mm với cơ số đạn 850 viên (có tầm bắn hiệu quả 1.500m đối với các mục tiêu mặt đất như xe bọc thép hạng nhẹ; 4.000m với các mục tiêu bình thường; 2.500m với các mục tiêu trên không bay ở độ cao dưới 2.000m ở tốc độ cận âm), hệ thống tên lửa dẫn đường bằng tia laser bán tự động với bốn tên lửa chống tăng ATAKA có tầm bắn tối đa 6km và một khẩu súng máy PKTM 7,62 mm với cơ số đạn 2.100 viên.

T-80BVM

T-80BVM là phiên bản nâng cấp của xe tăng T-80BV sử dụng pháo 2A46M1 cỡ 125mm (cơ số đạn 45 viên), súng phòng không NSVT 12,7mm (cơ số đạn 300 viên), súng máy đồng trục PKT 7,62mm (cơ số đạn 1.250 viên) và tên lửa Refleks 9K119 (định danh NATO là AT-11 Sniper). Xe cũng được trang bị bộ ổn định súng và thiết bị quan sát.

Xe tăng T-80BVM; Nguồn: AR

T-80BVM có động cơ tua-bin khí GTD-1250TF nâng cấp với công suất 1.250 mã lực, đạt tốc độ tối đa 70km/h và dự trữ hành trình 500km. Nó có khả năng cơ động và được trang bị các thiết bị giúp tăng hiệu quả chiến đấu, mức độ bảo vệ và độ tin cậy trong điều kiện tác chiến khắc nghiệt, kể cả điều kiện băng giá của Bắc Cực.

T-90M

Mẫu T-90M kiểu năm 2017 còn có mật danh Proryv-3 là biến thể nâng cấp của phiên bản MBT T-90MS xuất khẩu, do Uralvagonzavod của Nga thiết kế. T-90M được nâng cao khả năng bảo vệ, tính cơ động và hỏa lực. Vũ khí chính của Proryv-3 bao gồm một pháo nòng trơn 2A46M-4 cỡ 125mm, có thể bắn đạn tiêu chuẩn và tên lửa chống tăng có điều khiển (Anti-Tank Guided Missiles - ATGM). Vũ khí chính 125mm được ổn định và cho phép T-90M bắn khi đang di chuyển với xác suất trúng mục tiêu từ phát đầu tiên. Ngoài ra, có một súng đồng trục PKT 7,62mm được gắn bên phải pháo chính.

Xe tăng Proryv-3; Nguồn: AR

Ở phía sau có một trạm vũ khí hoạt động từ xa được gắn súng NSVT cỡ 12,7mm. Cách bố trí của Proryv-3 tương tự như tất cả dòng MBT T-90 của Nga với người lái ở phía trước, tháp pháo ở trung tâm và bộ phận động lực ở phía sau. T-90M có thiết kế tháp pháo hoàn toàn mới được bảo vệ bởi lớp giáp phản ứng nổ (Explosive Reactive Armour - ERA) Relikt ở phía trước và ở hai bên tháp pháo, có tính năng bảo vệ và khả năng bảo trì cao hơn so với bộ ERA Kontakt-5.

BMP-2M Berezhok

BMP-2M Berezhok là phiên bản nâng cấp của xe chiến đấu bộ binh (Infantry Fighting Vehicle - IFV) do Liên Xô sản xuất với một tháp pháo hai người như BMP-2 tiêu chuẩn, được gắn pháo 2A42 cỡ 30mm và một khẩu súng PKT 7,62mm đồng trục bên trái pháo chính. Vũ khí mới được gắn trên tháp pháo là súng phóng lựu tự động AG-17 30mm và bốn ống phóng tên lửa chống tăng có điều khiển 9M133 Kornet.

Xe chiến đấu bộ binh BMP-2M Berezhok; Nguồn: AR

So với BMP-2 cơ bản, Berezhok được trang bị bộ cảm biến tốt hơn nhiều; tháp pháo được trang bị một thiết bị theo dõi mục tiêu tự động và một máy tính đạn đạo. Mô-đun có chế độ có thể bắn tới hai tên lửa để có xác suất tiêu diệt mục tiêu cao hơn. Xe có thể chở tổng cộng 9 binh sĩ bao gồm lái xe, xạ thủ, chỉ huy và 6 lính bộ binh.

2S38

2S38 Derivaciya PVO là loại pháo phòng không tự hành (Self-Propelled Anti-Aircraft Gun - SPAAG) mới của Nga dựa trên khung gầm của xe chiến đấu bộ binh BMP-3. Nó được thiết kế để săn các máy bay bay thấp, máy bay trực thăng, UAV, tên lửa hành trình, tên lửa không đối đất.

Pháo tự hành phòng không 2S38 Derivaciya; Nguồn: AR

2S38 được trang bị một trạm vũ khí điều khiển từ xa được gắn pháo tự động 57mm (có tầm bắn tối đa 6.000m), súng máy 7,62mm được gắn bên phải tháp pháo. Chiếc xe được trang bị hệ thống phát hiện và theo dõi thụ động, sử dụng nguyên lý nhiệt (thay vì radar) để phát hiện và theo dõi các mục tiêu trên không ở cự li 12.300m tùy thuộc vào chế độ làm việc và UAV ở phạm vi tối đa 4.900m.

T-15 tích hợp pháo 57mm

Là thế hệ mới của IFV Nga, T-15 được tích hợp một trạm vũ khí điều khiển từ xa được trang bị một khẩu pháo tự động 57mm (thay vì pháo tự động 30mm 2A42 của thế hệ cũ). Pháo 57mm là pháo phòng không xe kéo S-60 được sửa đổi, cũng được gắn trên trạm vũ khí điều khiển từ xa 220M Baikal, có tầm bắn 14,5km với tốc độ bắn tối đa 80 phát/phút. Cơ số đạn gồm 80 viên, bao gồm đạn đa năng kích nổ từ xa, xuyên giáp và đạn dẫn đường có thể phá hủy máy bay không người lái cỡ nhỏ, máy bay phản lực và máy bay trực thăng bay thấp, cũng như thiết giáp hạng nhẹ và công sự phòng ngự.

Xe chiến đấu bộ binh T-15; Nguồn: AR

T-15 được trưng bày tại Army-2018 được tích hợp một trạm vũ khí điều khiển từ xa gắn súng máy 7,62mm bên phải pháo chính, cùng hai ống phóng tên lửa chống tăng ATAKA uy lực mạnh với hiệu suất được cải thiện hơn nhiều so với AT-6 Spiral cũ, có tầm bắn tối đa 6km và đầu đạn có thể xuyên giáp dày 800mm.

T-15 tích hợp pháo 57mm có mức độ bảo vệ tương đương với T-14 Armata với hệ thống áo giáp mô-đun làm bằng thép, gốm sứ và vật liệu composite. Nó có mức bảo vệ cấp 5 theo tiêu chuẩn NATO STANAG 4569. Phần phía trước cũng như ở hai bên thân xe được phủ bằng áo giáp phản ứng, có thể được gắn thêm giáp chủ động và thụ động. Hệ thống bảo vệ chủ động Afganit mới cũng được gắn trên T-15 57mm để bảo vệ xe khỏi tên lửa có điều khiển và súng phóng lựu vác vai.

Kurganets với tháp pháo Epokha

Kurganets là IFV mới được phát triển bởi ngành công nghiệp quốc phòng Nga, phiên bản đầu tiên được trang bị tháp pháo gắn pháo tự động 2A42 cỡ 30mm, một súng PKT 7,62mm đồng trục được gắn ở phía bên trái của pháo chính.

Xe chiến đấu bộ binh Kurganets; Nguồn: AR

Phiên bản mới trình diễn tại cuộc diễu hành Ngày Chiến thắng 2020 được lắp tháp pháo Epokha, trạm vũ khí điều khiển từ xa được trang bị một pháo tự động 30mm, một súng máy đồng trục 7,62mm và hai ống phóng tên lửa chống tăng Kornet gắn ở hai bên tháp pháo.

2S33 2S19M2 MTSA-SM2

2S33 2S19M2 MSTA-SM là phiên bản cải tiến của pháo tự hành 2S19 MSTA-S 152mm được trang bị pháo pháo 2A79 152mm mới có tầm bắn 40 km, so với tầm bắn tối đa 25km của 2S19.

Pháo tự hành 2S33 2S19M2 MSTA-SM; Nguồn: AR

2S19M2 được trang bị hệ thống ngắm và điều khiển hỏa lực nâng cấp mang lại độ chính xác cao hơn và cho phép kíp xe bắn trúng mục tiêu với tốc độ bắn lên tới 10 viên mỗi phút.

BM-30 nâng cấp

Phiên bản mới nhất của BM-30 Smerch trình diễn tại Ngày Chiến thắng 2020 được gắn ăng-ten Glonass trên cabin kíp lái. Phiên bản hiện đại hóa của BM-21 Tornado-G là phiên bản nâng cấp của BM-30 được trang bị hệ thống dẫn đường vệ tinh.

Pháo phản lực bắn loạt BM-30 Smerch; Nguồn: AR

Hệ vũ khí được trang bị hệ thống điều khiển nạp đạn và bắn tự động, cùng với hệ thống định vị vệ tinh độc lập. BM-30 Smerch được trang bị 12 ống phóng tên lửa 300mm với tầm bắn từ 25 đến 70km.

Pantsir-SM

Pantsir-SM là hệ thống phòng không mới thuộc dòng Pantsir do Nga sản xuất, sử dụng khung gầm KamAZ-53958 Typhoon-K 8x8. Mặt trước xe có một cabin bọc thép có khả năng bảo vệ chống các loại vũ khí cỡ nhỏ và mảnh đạn pháo.

Hệ thống phòng không Pantsir-SM; Nguồn: AR

Pantsir-SM được tích hợp một trạm radar đa chức năng, tăng phạm vi phát hiện mục tiêu từ 40 đến 75km và tầm bắn từ 20 đến 40km, hiệu quả gấp 1,5-2 lần so với Pantsir-S1 cũ.

Hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển chống tàu BAL

BAL là hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển do Nga sản xuất. Xe phóng sử dụng khung gầm cơ động hạng nặng MZKT-7930 với cấu hình 8x8 và gắn 8 container hình trụ chứa tên lửa hành trình chống hạm Kh-35 có tầm bắn tối đa 120km, tốc độ Mach 0,8. Do tên lửa phụ thuộc vào dữ liệu radar, nên cự li bị phụ thuộc vào tính năng của các hệ thống radar ven biển.

Hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển BAL; Nguồn: AR

Đầu đạn dùng thuốc nổ mạnh có trọng lượng 145kg hiệu quả khi chống lại các mục tiêu hải quân cỡ trung bình, như tàu khu trục. Một khẩu đội BAL bao gồm một phương tiện chỉ huy, hai xe phóng tên lửa và hai xe vận tải. Một đơn vị phòng thủ bờ biển thường bao gồm hai khẩu đội; tất cả các xe đều sử dụng khung gầm MZKT-7930 8x8./.