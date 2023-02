Belarus nêu mục đích tập trận không quân với Nga

Nóng 24h: Bắt nguyên viện trưởng viện Sena

VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Nguyễn Sơn Lộ, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu và phát triển SENA trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.