“Có thể hy vọng thận trọng về diễn biến Covid-19 ở Đức”

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 9/4 tuyên bố các diễn biến của dịch Covid-19 hiện nay tại Đức cho phép nước này có thể hy vọng một cách thận trọng, tuy nhiên chính phủ Đức sẽ không vội vã gỡ bỏ quy định về giãn cách xã hội.

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Irish Times

Phát biểu trong buổi họp báo về diễn biến dịch Covid-19 tại Đức trong chiều ngày 9/4 tại thủ đô Berlin, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng, các con số mới nhất về dịch Covid-19 tại Đức đem lại cho nước này lí do để hy vọng, vì tốc độ lây lan của dịch đã tăng chậm lại và số người hồi phục cao hơn số ca tử vong. Tuy nhiên, bà Merkel kêu gọi tất cả vẫn phải tiếp tục hết sức thận trọng.



“Chủ tịch Viện Robert Koch đã nói rằng vẫn chưa có lí do gì để buông lỏng và tất cả chúng ta sẽ phải tiếp tục tuân thủ các quy định như hiện nay đến lễ Phục sinh và cả những ngày sau đó, vì nếu không những gì đã đạt được cho đến nay sẽ bị phá huỷ. Điều này có nghĩa là phải hết sức tập trung, kỷ luật, và thận trọng thông qua việc thực hiện giãn cách xã hội”, Thủ tướng Merkel nói,

Về việc đến khi nào sẽ nới lỏng hoặc gỡ bỏ các biện pháp hạn chế, bà Merkel cho biết chính phủ của bà sẽ chờ đợi các kiến nghị được Viện khoa học quốc gia Đức đưa ra vào ngày 13/4 và sau đó sẽ họp với Thủ hiến của 16 bang tại Đức để bàn về bước đi tiếp theo.

Tuy nhiên, bà Angela Merkel nhấn mạnh rằng việc gỡ bỏ các hạn chế vào ngày 19/4, thời điểm dự kiến kết thúc, là quá sớm bởi nước Đức vẫn chưa thực sự an toàn trước dịch Covid-19 và người dân Đức nên cảm thấy vui là đã không phải thực thi các hạn chế nghiêm khắc hơn.

Tính đến hết ngày 9/4, số liệu chính thức do Viện Robert Koch công bố cho thấy Đức đã có trên 110.000 ca mắc và khoảng 2.100 người tử vong do Covid-19, dù thống kê do Trường Đại học John Hopkins của Mỹ đưa ra các con số cao hơn. Điều đáng chú ý là sau một vài ngày chậm lại, số ca mắc mới tại Đức đã tăng cao trở lại trong 3 ngày liên tiếp./.