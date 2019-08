Iran chỉ trích thỏa thuận khu vực an toàn Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Moussavi tuyên bố, Iran bày tỏ quan ngại với những tuyên bố gần đây của Mỹ về "vùng an toàn" ở miền bắc Syria, đồng thời cảnh báo rằng bước đi này sẽ không chỉ can thiệp vào các vấn đề của Syria mà sẽ gây tổn hại đến an ninh khu vực.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran. Ảnh: CRI.

Iran cho rằng hành động này của Mỹ ở đông bắc Syria là vi phạm trắng trợn luật pháp và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước Syria cũng như trái với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc. Ông Mousavi chỉ ra rằng, cần giải quyết các vấn đề an ninh tại biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ trên cơ sở hiểu biết song phương giữa hai nước láng giềng mà không có sự can thiệp của các quốc gia khác.



Trước đó, ngày 12/8, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ tuyên bố đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc thiết lập một khu vực an toàn ở khu vực Syria giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa sẽ tiến hành một chiến dịch quân sự mới chống lại các đơn vị người Kurd do Mỹ hậu thuẫn ở Syria nếu khu vực an toàn không được thiết lập./.