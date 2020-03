Cuộc chiến chống Covid-19 cần những biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn

Sáng 16/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 chủ trì cuộc họp về các biện pháp phòng, chống sự lây lan của dịch bệnh.



Ban chỉ đạo nhận định, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại các nước trên thế giới, vượt tầm kiểm soát. Hiện có 156 nước và vùng lãnh thổ với gần 170.000 trường hợp mắc Covid-19. Do đó, cần triển khai các biện pháp ngăn chặn mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn nữa đối với người nhập cảnh vào Việt Nam. Các ý kiến đề nghị tiến hành đo thân nhiệt, phân luồng người nhập cảnh ngay khi xuống máy bay. Đối với người nước ngoài, cần điều chỉnh lại quy trình tiếp nhận. Đối với công dân Việt Nam từ vùng có dịch về nước, cần nhanh chóng giải phóng người tập trung ở sân bay để sớm đưa về khu cách ly tập trung theo quy định.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19.

Tại Việt Nam, mặc dù dịch Covid-19 vẫn đang kiểm soát tốt, nhưng trước tình hình dịch diễn biến phức tạp trên thế giới, các chuyên gia cho rằng, phải tiến hành đồng bộ các biện pháp để phát hiện càng sớm càng tốt. Do đó cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để phát hiện nhanh nhất người mắc bệnh; triển khai thực hiện hiệu quả việc khai báo y tế bắt buộc, khai báo y tế tự nguyện toàn dân; phân loại các nhóm đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao, những người già, người có bệnh nền… Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh sàng lọc, phát hiện, tổ chức cách ly, điều trị, dập dịch tại chỗ; phát động toàn dân tham gia phòng chống dịch, phát hiện kịp thời các trường hợp nghi ngờ. Những người có nguy cơ trước tiên phải tự cách ly ngay tại nhà, sau đó cơ quan y tế cử người đến tận nhà để hướng dẫn, kiểm tra sức khỏe…



Nhấn mạnh trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở, các thành viên Ban chỉ đạo đề nghị Bộ Y tế có khuyến cáo yêu cầu các phường, xã phải thực hiện cách ly nghiêm ngặt việc sàng lọc, phát hiện, cách ly tại cộng đồng để chống dịch; chủ trì chống dịch là Bí thư, Chủ tịch phường, xã, nòng cốt tham mưu là 3 lực lượng gồm: công an, y tế và đội hỗ trợ công nghệ thông tin gồm: Nhân viên bưu điện, Viettel, VNPT.



Theo báo cáo của Ban chỉ đạo, về chi phí xét nghiệm điều trị Covid 19, Bộ Y tế đã có công văn hướng dẫn. Theo đó, chi phí xét nghiệm đối với các trường hợp cách ly do cán bộ y tế chỉ định xét nghiệm do Ngân sách nhà nước chi trả, đối với người không thuộc đối tượng cách ly, có nhu cầu xét nghiệm thì phải tự chi trả.

Riêng đối với người nước ngoài, theo thông báo 98 của Văn phòng Chính phủ, kể từ hôm nay 16/03 chỉ được miễn phí xét nghiệm lần đầu, trong quá trình điều trị phải tự trả tiền. Đối với chi phí điều trị, người không có thẻ Bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước chi trả, người có bảo hiểm y tế do bảo hiểm y tế chi trả theo quy định, phần còn lại do ngân sách nhà nước chi trả./.