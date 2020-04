Đắk Lắk: Giảm tiền trọ, tặng nhu yếu phẩm cho người nghèo

Trở về nhà tại xã Ia J’Lơi, huyện Ea Súp vì phải nghỉ làm 15 ngày để phòng tránh dịch, chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh không khỏi lo lắng khi chỗ chị làm việc thông báo chỉ có thể chi trả cho chị tiền lương cơ bản là 1,8 triệu đồng/ tháng. Chị Hạnh cho biết, số tiền lương ít ỏi đó, chỉ đủ chị trang trải tiền phòng trọ và tiền điện nước. Tiền sinh hoạt đành phải trông chờ vào bố mẹ. Nỗi lo của chị Hạnh được giải tỏa, khi chiều ngày 4/4, chị được chủ nhà trọ nhắn tin thông báo sẽ giảm tiền thuê nhà trọ tháng 3 và miễn hoàn toàn tiền thuê nhà tháng 4.

Nhóm thiện nguyện "Theo chiều thiện tâm" tặng quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ về lý do quyết định miễn tiền thuê trọ cho tất cả 9 phòng trọ của gia đình, chị Lê Thị Thanh Huyền, chủ khu nhà trọ ở số nhà 504/15 đường Lê Duẩn cho biết, mỗi tháng tiền thu từ việc cho thuê nhà trọ mang về cho chị khoảng 8 triệu đồng, đủ để chị lo cho 2 con ăn học. Song, khi chứng kiến cảnh các sinh viên và người lao động trong khu nhà trọ phải nghỉ làm, nghỉ học để chung tay chống dịch, chị nghĩ mình nên làm điều gì đó để sẻ chia khó khăn với mọi người. Và việc miễn tiền thuê nhà trọ là việc chị cho là cần thiết trong lúc này:

“Tôi nghĩ là dịch bệnh Covid-19 là nỗi buồn cho toàn nhân loại và mình cũng muốn góp một phần nhỏ bé của mình cho một ai đó, và trước hết là những người ngay bên cạnh tôi", chị Huyền cho biết.

Những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã buộc Chính phủ phải ban hành Chỉ thị 16 nhằm cách ly xã hội trong vòng 15 ngày để đẩy lùi dịch bệnh. Điều này đã làm cho nhiều lao động lâm vào cảnh thất nghiệp, khiến cuộc sống của họ thêm phần khó khăn. Chia sẻ với những người yếu thế trong xã hội đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, trong những ngày qua, nhiều tổ chức, cá nhân tại Đắk Lắk đã kêu gọi những phần quà là nhu yếu phẩm để tặng cho hàng trăm người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Nhiều chị em có hoàn cảnh khó khăn được nhận nước rửa tay sát khuẩn và khẩu trang miễn phí.

Nhận phần quà gồm mì tôm, gạo, sữa, mắm, muối, dầu ăn do nhóm thiện nguyện “Theo chiều thiện tâm” ở thành phố Buôn Ma Thuột tặng, anh Lê Công Tiến, ở phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, anh là người khiếm thị, kiếm sống bằng nghề bán chổi dạo. Tuân thủ Chỉ thị 16 của Chính phủ về việc dãn cách xã hội, anh đã nghỉ bán hàng để ở nhà chống dịch. Phần quà của nhóm thiện nguyện tuy không lớn, song đã giúp anh và nhiều người cùng cảnh ngộ vượt qua những ngày khốn khó.

Không chỉ được hỗ trợ về lương thực, thực phẩm, nhiều người có hoàn cảnh khó khăn tại Đắk Lắk còn được các đơn vị, cá nhân tặng nước rửa tay sát khuẩn và khẩu trang miễn phí. Là người đang thực hiện công việc may khẩu trang tặng người nghèo, bà Nguyễn Thị Tâm, ở thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mgar cho biết: Mặc dù là thợ may không chuyên, nhưng sau khi Hội phụ nữ thị trấn phát động may khẩu trang phát miễn phí cho người nghèo để phòng dịch Covid 19 bà đã tranh thủ những lúc rảnh rỗi để cắt, may khẩu trang. Hiện tại bà đã may được 300 chiếc khẩu trang vải, nếu tiếp tục huy động được nguồn vải, bà Tâm vẫn sẽ duy trì việc may khẩu trang để phát miễn phí cho những người có nhu cầu cho đến khi hết mùa dịch.

Nghĩa cử cao đẹp của những tổ chức, cá nhân đã và đang hướng về những mảnh đời nghèo khó trong mùa dịch này đã tiếp thêm động lực để họ vượt qua khó khăn, đồng lòng cùng cả nước đẩy lùi dịch Covid -19./.