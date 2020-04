Hàng nghìn người xếp hàng trong ngày phát gạo miễn phí cuối cùng

Do khuôn viên khu vực phát gạo tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội) không đảm bảo giữ khoảng cách an toàn do lượng người quá đông nên sân vận động Nghĩa Tân bên cạnh đó trở thành địa điểm xếp hàng chờ phát gạo.