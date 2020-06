Bắt giữ cựu Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bình Định theo lệnh truy nã đặc biệt

Sáng nay (1/6), Đại tá Nguyễn Đức Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, cơ quan này đã phối hợp với lực lượng chức năng bắt được Trương Hải Ân, nguyên Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định khi đang lẩn trốn tại quận 12, TP Hồ Chí Minh; di lý về thành phố Quy Nhơn để phục vụ công tác điều tra.

Ông Trương Hải Ân. Ảnh: Thanhnien

Trước đó, ngày 5/5, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Định ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với ông Trương Hải Ân về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Ông Trương Hải Ân (46 tuổi), trú phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.



Đầu tháng 2/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định phát đi thông báo về việc xác minh đơn tố cáo ông Trương Hải Ân lấy lý do đáo hạn ngân hàng, kêu gọi hợp tác đầu tư mua bán bất động sản... để huy động tiền của nhiều cá nhân trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Tuy nhiên, đến thời hạn theo thỏa thuận, ông Ân không trả nợ mà bỏ việc, cùng gia đình đi khỏi địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định yêu cầu ông Ân đến Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra để giải quyết.

Sau 30 ngày, ông Ân vẫn không đến Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Định trình diện theo thông báo trên; đồng thời rời khỏi địa phương từ tháng 6/2019 nên Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với ông Trương Hải Ân.

Tháng 8/2019, Hội đồng Kỷ luật tỉnh Bình Định đã bỏ phiếu đề nghị kỷ luật ông Trương Hải Ân với hình thức buộc thôi việc. Tháng 9/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ký quyết định kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Trương Hải Ân vì có nhiều vi phạm rất nghiêm trọng trong quá trình công tác./.