Biểu diễn kỵ binh, diễn tập chống bạo động trong hội khỏe công an

Sáng 1/8, Bộ Công an tổ chức lễ khai mạc Đại hội khỏe “Vì an ninh tổ quốc lần thứ VIII”. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 -19/8/2020); 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (19/8/2005 -19/8/2020). (Ảnh: Trọng Phú)