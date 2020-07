Đã bắt được nghi phạm giết người bỏ trốn ở Sơn La

Sau hơn 1 ngày đêm tổ chức truy bắt, vào khoảng 11h35' trưa 1/7, các lực lượng chức năng tỉnh Sơn La và huyện Thuận Châu đã bắt được Lò Văn Niên (SN 1984), trú tại bản Trọ Phảng, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu (Sơn La) - nghi phạm giết một người đàn ông cùng bản vào sáng 30/6.

Nghi phạm Lò Văn Niên bị bắt giữ.

Trao đổi với phóng viên VOV, ông Lò Văn Hoan, Chủ tịch UBND xã Chiềng Pha cho biết, Lò Văn Niên bị bắt giữ tại khu vực đầu nguồn nước thuộc địa phận bản Ngà Phát, xã Chiềng Pha, cách vị trí xảy ra vụ việc khoảng 3km khi đối tượng này đang chui từ rừng xuống đường liên xã từ Chiềng Pha đi sang Phỏng Lập (huyện Thuận Châu).

Khi bị bắt, Lò Văn Niên trong tình trạng bình thường (không có biểu hiện thần kinh), tuy nhiên sức khỏe hơi yếu.

Sau khi bắt giữ được đối tượng, ngay trong trưa nay, lực lượng chức năng đã áp giải nghi phạm về trụ sở UBND xã Chiềng Pha để lấy lời khai ban đầu.

Cũng theo ông Hoan, suốt đêm qua hàng trăm người gồm công an tỉnh Sơn La, công an huyện Thuận Châu cùng các lực lương phối hợp ở xã, huyện đã chia thành nhiều tốp, tỏa đi các ngả để truy bắt đối tượng. Trong sáng nay, lực lượng chức năng đã phát hiện dấu vết có người bẻ trộm ngô non ăn sống và cắt vòi nước tự chảy để uống... Ngay sau khi bị bắt giữ, đối tượng Lò Văn Niên đã được áp giải về trụ sở UBND xã để tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Đối tượng lẩn trốn trong khu vực đồi rừng rộng lớn, nên việc truy bắt gặp nhiều khó khăn.

Nghi phạm Lò Văn Niên bị bắt giữ tại địa phận giáp ranh giữa xã Chiềng Pha và xã Phỏng Lập (huyện Thuận Châu, Sơn La)

Trước đó, vào khoảng 8h30 sáng ngày 30/6, khi ông Lò Văn N. (SN 1975) trú tại bản Trọ Phảng, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu đi cắt cỏ trên đường về tới gần nhà thì bất ngờ bị Lò Văn Niên (tiền sử bị bệnh thần kinh) từ bụi cỏ xông ra dùng dao chém vào đầu và dùng gậy đánh gục. Sau khi gây án, Lò Văn Niên bỏ trốn khỏi hiện trường. Ông N. Dù được người dân nhanh chóng đưa đi viện cấp cứu, nhưng không qua khỏi./.