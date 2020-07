Đột kích quán Karaoke, phát hiện 9 “dân bay” dương tính ma tuý

Thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 2/7, lực lượng công an huyện Gia Lộc, Công an tỉnh Hải Dương kiểm tra quán Karaoke 68 tại thôn Đỗ Xuyên, xã Quang Minh do anh Đào Trung Hiếu (SN 1999, trú tại thôn Bình Hàn, xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) quản lý.



Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 13 đối tượng có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng Vip 13.



Tại hiện trường, lực lượng công an cũng thu giữ 1 đĩa sứ; 1 ống hút cuộn được các đối tượng sử dụng hít ma túy.

Qua xét nghiệm nhanh, 9/13 đối tượng dương tính với ma túy gồm 7 nam và 2 nữ. Trong đó, 2 đối tượng trú tại huyện Gia Lộc, 5 đối tượng trú tại huyện Thanh Miện, 1 đối tượng trú tại huyện Tứ Kỳ và 1 đối tượng trú tại huyện Bình Giang.



Công an huyện Gia Lộc đang mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật./.