Kẻ trộm chó dùng súng tự chế bắn lực lượng chức năng ​

Vào khoảng 23h50 ngày 12/8, lực lượng Công an xã Kế An, huyện Kế Sách, Sóc Trăng tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường thuộc địa bàn xã. Đến khu vực thuộc ấp Xóm Chòi, xã Kế An, tổ tuần tra phát hiện đối tượng Trần Phước Lợi (SN 1983, ở ấp Chợ, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) được 1 đối tượng khác chở trên xe gắn máy có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe.



Đối tượng Trần Phước Lợi.

2 đối tượng nhanh chóng quay đầu xe bỏ chạy và làm đối tượng Lợi ngã xuống xe. Ngay lập tức, tổ tuần tra khống chế và bắt giữ Lợi thì bị đối tượng này dùng súng tự chế bắn lại lực lượng chức năng làm 1 đồng chí bị thương.

Sau đó, Trần Phước Lợi bị Tổ tuần tra khống chế, bắt giữ và đưa về trụ sở Công an xã. Riêng đối tượng còn lại đã tẩu thoát.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận đang trên đường đi trộm chó thì phát hiện lực lượng chức năng nên tẩu thoát. Lực lượng Công an đã thu giữ tang vật gồm 1 cây súng tự chế, 1 cây dao bấm và 1 điện thoại di động.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Kế Sách tiếp tục điều tra; đồng thời truy tìm bắt đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật./.