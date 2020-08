Người trốn khỏi cách ly ở Quảng Nam là nghi phạm một vụ trộm

Công an tỉnh Quảng Nam vừa tìm được người trốn khỏi khu cách ly ở Khoa Y học nhiệt đới của Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam vào chiều ngày 3/8.

Người trốn khỏi khu cách ly là Phan Quang H., 31 tuổi, ở phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.



Ảnh minh họa

Trước đó, đêm 31/7, H. có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại địa bàn huyện Tiên Phước. H. bị nghi liên qua đến vụ trộm cắp nên bỏ chạy rồi gây tai nạn giao thông. Nhận thấy sức khỏe của H. bị ảnh hưởng, là đối tượng bắt buộc phải cách ly nên cơ quan chức năng đã đưa đi cấp cứu, cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam lấy mẫu bệnh nhân xét nghiệm có kết quả âm tính SARS-CoV-2. Đến chiều ngày 3/8, đối tượng này bỏ trốn khỏi khu cách ly của bệnh viện. Qua công tác phối hợp, Công an phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã vận động gia đình thuyết phục, đưa H. ra trình báo.

Thượng tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện Công an huyện Tiên Phước tiếp tục điều tra làm rõ.



“Đối tượng nghi liên quan đến vụ trộm cắp, hiện nay Công an huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam đang điều tra. Tối hôm qua, chúng tôi đề nghị Công an huyện Tiên Phước ra làm việc với Công an phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng để đưa đối tượng về Tiên Phước để điều tra làm rõ.”- Thượng tá Nguyễn Thành Long cho hay.