Nóng 24h: Diễn biến mới vụ nam sinh chạy Grab bị sát hại ở Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Viết Quyết (25 tuổi, quê Nghệ An) về hành vi giết người. Trước đó, vào tối 26/9, tại một ngôi nhà ở phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Nguyễn Viết Quyên cùng vợ sắp cưới được phát hiện nằm bất động dưới sàn nhà, bên cạnh có một sợi dây và một con dao. Nạn nhân nữ được xác định đã tử vong, còn Quyết nhập viện trong tình trạng nguy kịch, hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện.