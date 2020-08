: Đêm 25/8, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an Đồng Nai hoàn tất việc khám xét nhà khẩn cấp của các đối tượng trong vụ án làm giả tài liệu, bằng cấp, con dấu, biển số xe quy mô lớn tại phường Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Công an cũng ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng Nguyễn Trọng Dương (31 tuổi, ngụ huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Văn Đạt (22 tuổi, ngụ huyện Đạ Tẻ, tỉnh Lâm Đồng).