Sáng 3/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Huỳnh Văn Tý (26 tuổi, trú xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người. Nguyên nhân vụ án mạng bước đầu được xác định do tức giận vì bị anh họ đánh do mâu thuẫn trong lúc nhậu, Tý lấy dao đâm chết anh họ.