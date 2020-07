Nóng 24h: Nhiều cán bộ cao cấp liên tiếp bị khởi tố

Trưa 11/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can ông Trần Vĩnh Tuyến , Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015. Quyết định khởi tố bị can đối với ông Tuyến có liên quan đến sai phạm tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI).(Ảnh: Tuổi Trẻ)