Nóng 24h: Thủ đoạn xuất, nhập cảnh trái phép của 17 đối tượng

4. Tên trộm nhiễm HIV liên tiếp gây án: Ngày 15/8, Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Việt Năng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Ngày 30/7, Năng lấy trộm xe máy và chuông đồng của người dân tại xã Tân Hạnh. Cơ quan Công an đã vào cuộc điều tra làm rõ thủ phạm nên tiến hành bắt giữ. Ảnh: Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố Năng. Ảnh: Công an nhân dân