Nóng 24h: Triệu Quân Sự lẩn trốn sự truy bắt của công an ra sao?

Trước đó, trong ngày 18/6, Công an quận Hà Đông đã có báo cáo lên Công an thành phố Hà Nội về việc một bị cáo trốn thoát trong khi các cán bộ công an dẫn giải lên phòng xét xử. Được biết, bị cáo là Nguyễn Văn Trung, là đối tượng cộm án ở địa phương, đang được đưa ra xét xử. Ảnh: Đối tượng Trung