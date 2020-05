Vụ gian lận thi ở Sơn La: Cựu Phó Giám đốc Sở GD-ĐT lĩnh án 9 năm tù

Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hồng Nga, cựu chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng 15 năm tù về tội Nhận hối lộ, 4 năm 6 tháng năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, tổng 19 năm 6 tháng tù.



Lò Văn Huynh - cựu Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục 15 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ, 5 năm 6 tháng tù về Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, tổng hình phạt 21 năm tù.

Cầm Thị Bun Sọn - cựu phó trưởng phòng Chính trị Tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo nhận 6 năm tù về tội Nhận hối lộ, 4 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, tổng hình phạt 10 năm tù.

HĐXX tuyên các mức án với bị cáo

Cùng tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La tuyên phạt bị cáo Trần Xuân Yến, cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 9 năm tù, phạt tiền 50 triệu đồng; Đặng Hữu Thuỷ, cựu phó hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu 8 năm tù, phạt tiền 20 triệu đồng; Đỗ Khắc Hưng, cựu cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La 3 năm tù; Nguyễn Thanh Nhàn, cựu phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục 30 tháng tù, phạt tiền 20 triệu đồng; Đinh Hải Sơn, cựu đội phó đội giáo dục, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Về tội Đưa hối lộ, Toà tuyên phạt Nguyễn Minh Khoa, cựu phó phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La 8 năm tù; Trần Văn Điện, cựu cán bộ Trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp thành phố Sơn La 9 năm tù, phạt tiền 10 triệu đồng; Hoàng Thị Thành, cựu chủ tịch Hội nông dân huyện Quỳnh Nhai 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Lò Thị Trường, nông dân ở thành phố Sơn La 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Đồng thời 2 bị cáo Thành và Trường được tuyên trả tự do tại toà./.