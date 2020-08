Bế mạc Liên hoan sân khấu Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban tổ chức Liên hoan khẳng định: Liên hoan đã tạo nên bức tranh đa sắc màu về hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân bằng ngôn ngữ của nghệ thuật sân khấu. Liên hoan lần này là sự nối tiếp thành công của 3 kỳ Liên hoan trước, có nhiều điểm mới, đột phá. Các vở diễn đã khai thác rất thật về đời sống chiến đấu, lao động, học tập của người chiến sĩ CAND, đem đến cho người xem nhiều cảm xúc và để lại ấn tượng khó quên trong lòng công chúng Thủ đô nói riêng và người yêu nghệ thuật sân khấu nói chung.

Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần VI năm 2020 do Bộ Công an phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức. Trong ảnh: Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân.

