Bom tấn “Black Widow” chính thức hoãn chiếu vô thời hạn vì dịch Covid-19

Mới đây, trang Variety đưa tin hãng Disney quyết định lùi lịch phát hành bom tấn siêu anh hùng "Black Widow" vô thời hạn trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Trước đó, "Black Widow" dự kiến khởi chiếu tại các thị trường quốc tế từ 26/4, và tại Bắc Mỹ từ 1/5.

Đây được coi là tác phẩm đầu tiên của MCU ra rạp sau thành công vang dội của "Avengers: Endgame" và "Spider-Man: Far From Home" vào năm ngoái. Black Widow" là phim đầu tiên, mở màn cho giai đoạn thứ 4 của vũ trụ điện ảnh Marvel. Được lấy bối cảnh ngay sau sự kiện "Captain America: Civil War", trong bộ phim lần này nữ điệp viên phải đối diện với những câu hỏi đầy bí ẩn trong nguồn gốc của mình. Những câu hỏi sẽ dẫn Natasha quay trở lại Budapest, nơi cô được luyện tập để trở thành siêu điệp viên của Nga.

Cùng với "Black Widow", Marvel Studios cũng đã tạm dừng sản xuất bộ phim "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" vì đạo diễn Destin Cretton phải xét nghiệm Covid-19.

Các bom tấn lớn khác của Disney dự kiến phát hành trong tháng 3, 4 như "Mulan", "The New Mutants" và "Antlers" cũng đã bị đẩy lùi ngày phát hành cùng với các dự án điện ảnh khác như "Vùng đất câm lặng", "Peter Rabbit 2", "Fast 9" và "No Time to Die"./.