Diễm My 9X, Thùy Anh và Thanh Sơn rủ nhau kể chuyện tình tay ba

Trong phim, Diễm My và Thuỳ Anh là chị em cùng cha khác mẹ, còn Thanh Sơn là chàng giám đốc pháp chế điển trai của một tập đoàn bất động sản lớn. Sẽ không có gì nếu Thanh Sơn không đem lòng yêu nhân vật của Diễm My và nhân vật Ánh của Thuỳ Anh lại yêu Sơn. Vốn thường xuyên ghen tỵ với cô chị xinh đẹp, giỏi giang, Ánh đã tìm mọi cách phá hoại, chia rẽ cặp đôi.