Á hậu Huyền My hào hứng tham gia tiếp sức mùa thi 2020

Á hậu Huyền My đã xuất hiện tại một điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 ở Hà Nội để tham gia hoạt động tiếp sức mùa thi cho các sĩ tử.

Cô nàng Á hậu rất hào hứng với công việc tiếp sức mùa thi năm 2020. Được biết, đây cũng là lần đầu tiên Huyền My tham gia công việc tiếp sức mùa thi như này.

Với tư cách là thành viên của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội, Huyền My tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội cùng Thành đoàn Hà Nội trong mùa thi.

Huyền My luôn ý thức phấn đầu để công tác Đoàn thanh niên ngày càng có sức lan toả hơn với các bạn trẻ.

Sự thân thiện và nhiệt tình của Huyền My đã ghi điểm với các sĩ tử.

Các sĩ tử bước ra khỏi phòng thi được Huyền My tặng nước uống hoặc sữa để lấy lại sức sau thời gian làm bài căng thẳng.

