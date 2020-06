BTS toả sáng với bộ ảnh mới trên tạp chí Vogue Nhật Bản

VOV.VN -BTS sẽ chia sẻ những cảm nghĩ về ca khúc "Stay Gold" và album tiếng Nhật "Map Of The Soul: 7 - The Journey" trên tạp chí Vogue Nhật Bản số tháng 8.