Cận cảnh nhan sắc hôn thê kém 17 tuổi của tài tử So Ji Sub

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nam tài tử So Ji Sub và bạn gái kém 17 tuổi đã chính thức kết hôn. Phía công ty chủ quản của nam tài tử "Giày thủy tinh" cũng đã xác nhận thông tin trên.

Cho Eun Jung sinh năm 1994, kém So Ji Sub tới 17 tuổi. Cô sở hữu chiều cao 1m64 với ngoại hình xinh đẹp, gợi cảm với đường cong quyến rũ.

Cô được mệnh danh là nữ thần trong giới MC, phát thanh viên xứ Hàn, đặc biệt bà xã So Ji Sub lọt top "Tứ đại mỹ nhân" của làng Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc khi là dẫn chương trình game thủ.

Năm 2016, Eun Jung chuyển sang làm phóng viên cho chương trình One Night of Entertainment của đài SBS.

Đây cũng là chương trình mà Jo Eun Jung và So Ji Sub gặp nhau lần đầu tiên vào tháng 4/2018 khi nam diễn viên và bạn diễn Son Ye Jin đến tham gia phỏng vấn, quảng bá cho bộ phim "Be with you".